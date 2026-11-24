"State Dirndl" Crowned
Contest: A Stylish Dirndl as the New Traditional Outfit
At a fashion show at the Linz Castle Museum, the new “Oberösterreicherin” was unveiled—a dirndl that can be worn alongside the “Landesanzug” in the future.
The competition “Die Oberösterreicherin. Dirndl. Kleid.” sought to bridge the gap between tradition and the present. A total of 46 designers took on the challenge of creating a dress that respects the region’s cultural roots while also meeting the needs of a modern wearer.
The audience was also able to vote
Seven finalists were selected by the expert jury: Sahra Burgstaller, Heimatwerk Upper Austria, Selina Huss, Konstanze Marko, Christa Roiser, Marie Wagner, and Susanne Strutzenberger.
The audience was also able to cast their votes. Strutzenberger ultimately took home the victory with her design “Die fesche Oberösterreicherin” (The Stylish Upper Austrian Woman). Among other things, it combines the crisscross lacing of the late 18th-century Scharnstein bodice with a contemporary design language. The knee-length dirndl skirt, made of midnight-blue cotton with a fine checkered pattern, is complemented by a shimmering gold wild silk apron.
It is not yet clear where the new festive costume will be mass-produced or when it will be available for purchase.
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