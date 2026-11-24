The audience was also able to cast their votes. Strutzenberger ultimately took home the victory with her design “Die fesche Oberösterreicherin” (The Stylish Upper Austrian Woman). Among other things, it combines the crisscross lacing of the late 18th-century Scharnstein bodice with a contemporary design language. The knee-length dirndl skirt, made of midnight-blue cotton with a fine checkered pattern, is complemented by a shimmering gold wild silk apron.