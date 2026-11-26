Sieben ausverkaufte Vorstellungen und ein Hollywoodstar als Fan: Enrique Gasa Valgas „The Great Gatsby“ begeisterte in Antonio Banderas’ eigenem Theater in Málaga. Der Hausherr schwärmte von der Tiroler Produktion, die Tanz und Livemusik verbindet.
Antonio Banderas führt in Málaga sein eigenes Theater, das „Teatro del Soho CaixaBank“. Dort begeistert Enrique Gasa Valga mit seiner „Limonada Dance Company“ den prominenten Hausherrn. Hollywood sitzt im Parkett, Tirol tanzt auf der Bühne: Mit „The Great Gatsby“ hat Enrique Gasa Valga einen prominenten Fan gewonnen. Hollywoodstar Antonio Banderas besuchte die Premiere in seinem Haus und schwärmte: „Man muss nicht nach New York oder London reisen, um diese fantastische Show zu erleben.“
Die Lust an der Bühne verbindet zwei Künstler
Sieben Vorstellungen vom 17. bis 22. November, alle ausverkauft: Auch das Publikum ließ sich mitreißen. Für seinen Bühnentraum pachtete Banderas das 1961 eröffnete Teatro Alameda in seiner Geburtsstadt Málaga und ließ es umbauen. 2019 eröffnete er das heute 840 Plätze zählende Haus mit „A Chorus Line“, selbst in der Hauptrolle. Seither entstehen hier eigene Produktionen; auch der Nachwuchs wird ausgebildet. Gasa Valga wiederum wagte in Innsbruck den Schritt in die Selbstständigkeit.
Nach 14 Jahren als Tanzdirektor am Tiroler Landestheater gründete er 2023 seine eigene Company. Beide verbindet die Liebe zur Livemusik. In Gasa Valgas „Gatsby“ kommt sogar das Telefonklingeln vom Klavier, wie er in Málaga verriet. Sein „Gatsby“ lässt die Zwanzigerjahre zu Swing, Jazz und Livemusik aufleben. Hinter den rauschenden Festen lauern Fitzgeralds große Themen: die Sehnsucht nach Liebe, der Rausch des Geldes und das böse Erwachen.
Antonio Banderas ist ein sehr angenehmer Mensch, ein ausgesprochen interessierter Gesprächspartner – und er hat Humor!
Enrique Gasa Valga
Bild: Hubert Berger
Mit „Gatsby“, „Viva la Vida“ und „Carmen“ verkaufte die Company laut eigenen Angaben 2026 im Ausland mehr als 40.500 Tickets. Im kommenden Jahr folgen Gastspiele für die Company unter anderem in Frankreich und Dubai. Innsbruck bleibt mit dem Winter Dance Festival ein Fixpunkt.
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