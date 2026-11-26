Die Lust an der Bühne verbindet zwei Künstler

Sieben Vorstellungen vom 17. bis 22. November, alle ausverkauft: Auch das Publikum ließ sich mitreißen. Für seinen Bühnentraum pachtete Banderas das 1961 eröffnete Teatro Alameda in seiner Geburtsstadt Málaga und ließ es umbauen. 2019 eröffnete er das heute 840 Plätze zählende Haus mit „A Chorus Line“, selbst in der Hauptrolle. Seither entstehen hier eigene Produktionen; auch der Nachwuchs wird ausgebildet. Gasa Valga wiederum wagte in Innsbruck den Schritt in die Selbstständigkeit.