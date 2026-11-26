Die Vorfreude auf den Nikolaustag gehört für viele Kinder zu den schönsten Momenten der Adventzeit. Wenn es nach Fußballlegende Toni Polster, Sänger Josh. und Amazon geht, wird diese Tradition heuer nicht nur gefeiert, sondern auch mit einer guten Tat verbunden. Am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, verwandelt sich der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in einen Treffpunkt für Familien, Musik und gelebte Nächstenliebe.
Von 14:30 bis 16:00 Uhr stehen die drei Amazon Nikolaushelfer für persönliche Begegnungen bereit. Mit dabei ist auch Florian Brezina, Standortleiter des Amazon Verteilzentrums Wien-Liesing, der für diesen Anlass Warnweste und Scanner gegen das Nikolauskostüm tauscht. Gemeinsam sammeln sie gut erhaltenes Spielzeug für Familieneinrichtungen der Caritas. Als kleines Dankeschön wartet auf jedes Kind, das ein Spielzeug mitbringt, ein Nikolaussackerl – solange der Vorrat reicht.
Kinder werden zu Nikolaushelfern
Ob Lego, Playmobil, Eisenbahn, Autos, Bücher, Lernspiele, Scooter oder Fußbälle: Gesucht werden gut erhaltene Spielsachen, die anderen Kindern noch Freude bereiten können. Die Aktion vermittelt dabei eine wichtige Botschaft: Was man selbst nicht mehr benötigt, kann für jemand anderen ein ganz besonderes Geschenk sein.
Um 16 Uhr geht das Adventprogramm musikalisch weiter: Kinderliedermacher Bernhard Fibich lädt zum kostenlosen Mitmach-Nikolauskonzert ein. Mitsingen, mittanzen und gemeinsam lachen sind ausdrücklich erwünscht.
Nikolausfreude, die weitergeht
Die Hilfe endet nicht am Weihnachtsmarkt. Im Anschluss besuchen die Nikolaushelfer das Caritas Haus Luise, ein Mutter-Kind-Haus, und überraschen die Bewohner:innen mit Nikolaussackerln und Geschenken. Diese wurden zuvor von Amazon-Mitarbeiter:innen aus den Verteilzentren im Rahmen einer Volunteering-Aktion liebevoll vorbereitet.
Darüber hinaus unterstützt Amazon Caritas-Einrichtungen in Wien, Linz, Graz und Klagenfurt mit insgesamt 10.000 Euro. Auch 100 kostenlose Nikolausbesuche für Familien in Wien, Linz, Graz und Klagenfurt werden verlost. Dazu kommen Amazon-Gutscheine und Sachpreise von Neoh. Die Teilnahme ist unter amazon.at/nikolaushelfer möglich.
So wird aus einem traditionellen Nikolausfest mehr als ein schöner Nachmittag: eine Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen, Freude zu schenken und Kindern zu zeigen, wie wertvoll Zusammenhalt ist.