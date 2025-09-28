Gastspiel in Innsbruck: Hochmair eskalierte völlig

Lesung wurde mit Elektroklängen untermalt

Die reichhaltigen Dialoge von „Der Hagestolz“ samt Inhalten – die allesamt aktueller denn je sind – waren in acht Kapitel unterteilt. Hochmair las sie dem Publikum mit perfekter Aussprache vor. Dabei zeigte er eindrucksvoll, wie sich diese „alte“ Literatur und deren Inhalte mit modernen Beats in Form von Elektroklängen verbinden lassen. Man wusste nicht, was passierte, konnte die nächsten Schritte nicht abschätzen – plötzlich wurde es komplett laut, gefolgt von totaler Stille. Die Rollläden hinter der Bühne gingen hinauf und dann auch schon wieder hinunter. Zuerst saß Hochmair artig auf dem Stuhl sitzend, dann kniete er am Boden – und zuletzt sprang er auf den Tisch, rannte durch den Saal, schrie dabei immer wieder lauthals Sätze aus der Novelle – ja, er eskalierte völlig.