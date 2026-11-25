Nach dem heurigen Besucheransturm auf der Schallaburg mit einem nostalgisch-emotionalen Ausflug in die 80er geht es im kommenden Jahr in den Fernen Osten: nach Japan!
Die nostalgische Zeitreise in die kultigen 80er-Jahre lockte im heurigen Jahr 236.176 Besucher an – ein absoluter Rekord. Bis zu 3000 Gäste strömten an nur einem einzigen Wochenende herbei. Dabei wurde ein Umsatz von 1,8 Millionen Euro erzielt. Mit dem Gewinn wird in den nächsten zwei Jahren etwa der Spielplatz erneuert. Aber auch das Mittelalterfest lockte an zwei Tagen 8000 Besucher an. „Das heurige Jahr war schon etwas ganz Besonders. Das beste Jahr seit 1974! Aber wir glauben, an den Erfolg anknüpfen zu können“, erklärt Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der Schallaburg.
Christkindlmarkt steht in den Startlöchern
Dafür wurde ein Thema gewählt, dass es noch nie gab: Japan! Das Land zwischen Tradition und Moderne im Fernen Osten hat nicht nur durch Mangas und Co. einen regelrechten Hype ausgelöst. Rund zwölf Stunden Flug benötigt man normalerweise für eine Reise nach Japan. Auf der Schallaburg gelingt das deutlich schneller. „Japan kontrastreich“ (kuratiert von Matthias Pfaffenbichler) öffnet ab 10. April seine Türen. Doch davor lockt von 11. bis 13. Dezember noch ein stimmungsvoller Adventausflug auf den Christkindlmarkt.
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