Die nostalgische Zeitreise in die kultigen 80er-Jahre lockte im heurigen Jahr 236.176 Besucher an – ein absoluter Rekord. Bis zu 3000 Gäste strömten an nur einem einzigen Wochenende herbei. Dabei wurde ein Umsatz von 1,8 Millionen Euro erzielt. Mit dem Gewinn wird in den nächsten zwei Jahren etwa der Spielplatz erneuert. Aber auch das Mittelalterfest lockte an zwei Tagen 8000 Besucher an. „Das heurige Jahr war schon etwas ganz Besonders. Das beste Jahr seit 1974! Aber wir glauben, an den Erfolg anknüpfen zu können“, erklärt Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der Schallaburg.