Die Zahlen sprechen für sich. „Gewaltschutz beginnt lange vor dem ersten Übergriff: bei Abwertung im Alltag und bei fehlender finanzieller Unabhängigkeit“, erklärt Claudia Birnbaumer, Geschäftsführerin von Frauen im Brennpunkt. Mit dem Escape-Room „Der Fall Lena“ will die Stadt Innsbruck im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ spielerisch auf genderbasierte Gewalt aufmerksam machen. Das Projekt soll einen niederschwelligen Zugang bieten.