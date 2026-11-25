Rätsel lösen und Hinweise finden: Was sonst zur Unterhaltung dient, wird in Innsbruck zum Instrument der Gewaltprävention.
Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles Rätsel, das sich durch das Finden einzelner Hinweise lösen lässt. Sie ist eng mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Geschlechterrollen und strukturellen Ungleichheiten verbunden. Wie tief diese Ungleichheiten verankert sind, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage, an der 662 Tirolerinnen über Arbeit, Geld, Mental Load (mentale Arbeit) und Gewalt teilgenommen haben.
85 Prozent gaben an, Alltagssexismus zu kennen. Zwei Drittel fühlen sich in digitalen Räumen nicht mehr wohl. 77 Prozent der Frauen tragen trotz Unterstützung durch ihren Partner weiterhin Hauptverantwortung, den Alltag zu organisieren. Nur 37 Prozent können von ihrem Einkommen leben und gerade mal 2,5 Prozent fühlen sich von der Politik gesehen.
Die Zahlen sprechen für sich. „Gewaltschutz beginnt lange vor dem ersten Übergriff: bei Abwertung im Alltag und bei fehlender finanzieller Unabhängigkeit“, erklärt Claudia Birnbaumer, Geschäftsführerin von Frauen im Brennpunkt. Mit dem Escape-Room „Der Fall Lena“ will die Stadt Innsbruck im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ spielerisch auf genderbasierte Gewalt aufmerksam machen. Das Projekt soll einen niederschwelligen Zugang bieten.
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