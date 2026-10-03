Polizei-Escape-Room wird zum Highlight der Messe

Auf der 92. Herbstmesse gibt es wieder viel zu erleben. Der Stand der Polizei ist nur einer der Anziehungspunkte. Die „Krone“ ist auch dabei.
Auf der diesjährigen Herbstmesse wird die Polizeiarbeit zum interaktiven Erlebnis. Die Tiroler Polizei lädt die Besucher in ihren selbst entworfenen Escape-Room ein. Wer den Fall lösen will, muss genau hinschauen, kombinieren und die richtigen Schlüsse ziehen.
Mit Escape-Room auf Nachwuchssuche
Die Idee hinter diesem transportablen Escape-Room ist es, Präventionsarbeit und Recruiting zu verbinden. In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Österreich funktionierte die Landespolizei Tirol diesen Container um, der ursprünglich im Zuge der Migrationskrise 2015 angeschafft wurde. Das Konzept und die Rätsel wurden von Mitarbeitern entwickelt, die sowohl Erfahrung als Escape-Room-Designer als auch im Bereich der Polizeiarbeit haben.
Der Escape-Room wird uns aber auch dienlich sein, wenn es darum geht, Werbung für die Polizeiarbeit zu betreiben und letztlich auch Imagepflege zu betreiben.
Helmut Tomac, Tirols Landespolizeidirektor
Die „Crime Experience“ stellt eine Wohnraumsituation dar, in die eingebrochen wurde. Die Besucher schlüpfen in die Rolle der Polizisten und versuchen, dem Täter auf die Spur zukommen. Dadurch werden die Teilnehmer für den bewussten Umgang mit Spuren, Daten und Informationen sensibilisiert. „Der Escape-Room wird uns aber auch dienlich sein, wenn es darum geht, Werbung für die Polizeiarbeit zu betreiben und letztlich auch Imagepflege zu betreiben“, sagt Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac.
Informationen gibt es aber auch rund um die digitale Identität. Das Mobile Bürgerservice der BH Innsbruck ermöglicht Behördengänge direkt auf der Messe. Ausweise können vor Ort beantragt werden und am Stand der Polizei erhalten Besucher natürlich Unterstützung bei der Einrichtung der ID Austria.
Mehr als 330 Aussteller bieten zudem ein vielfältiges Angebot – von kulinarische Schmankerln und Mode hin zu den Tiroler Sportvereinen. Dabei spielt auch die regionale Wertschöpfung eine Rolle. Für Messepräsidentin Sebiye Cara ist sie natürlich ein ganz wesentlicher Teil der Herbstmesse: „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schafft es eine Messe, dass Menschen und Unternehmen zusammenkommen und neue Geschäfte angestoßen werden.“
Austausch und Information bei einem gratis Kaffee bietet auch die „Krone“ an ihrem tollen Stand. Abonnenten können außerdem täglich die Herbstmesse gratis besuchen. Ansonsten fahren alle Messebesucher mit ihrem Ticket gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
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