Polizei-Escape-Room wird zum Highlight der Messe

Die „Crime Experience“ stellt eine Wohnraumsituation dar, in die eingebrochen wurde. Die Besucher schlüpfen in die Rolle der Polizisten und versuchen, dem Täter auf die Spur zukommen. Dadurch werden die Teilnehmer für den bewussten Umgang mit Spuren, Daten und Informationen sensibilisiert. „Der Escape-Room wird uns aber auch dienlich sein, wenn es darum geht, Werbung für die Polizeiarbeit zu betreiben und letztlich auch Imagepflege zu betreiben“, sagt Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac.