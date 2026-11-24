Wie viel Aufenthaltsabgabe (Ortstaxe) sollen Urlauber zahlen? Und ist die in Tirol geltende Obergrenze von 5 Euro zeitgemäß? „Nein“, sagen dazu gewichtige Stimmen der Branche. Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) zeigt sich gesprächsbereit – warnt aber vor Schnellschüssen.
Zwischen 2,60 und 5 Euro Aufenthaltsabgabe (Ortstaxe) können in Tirol pro Gast und Nacht anfallen. Die Grenzen gibt das Land vor. Wie berichtet, regen Benjamin Kneisl, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Tourismusverbände, und Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, eine Änderung der Vorgaben an.
Gerber: „Augenmaß wichtig“
Kneisl und Plattner sprechen sich für eine Valorisierung der Ortstaxe aus. Das Ziel: bei steigenden Kosten auf automatisch steigende Einnahmen zurückgreifen zu können. „Die Frage, wie sich die Aufenthaltsabgabe künftig entwickelt, muss mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe – von Hotels über Privatzimmervermieter – diskutiert werden“, sagt Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP).
Was für eine urbane Destination sinnvoll sei, müsse nicht automatisch für ein Tal gelten. Gerber zeigt sich aber gesprächsbereit: „Details und mögliche weitere Schritte gilt es nun gemeinsam mit den Tourismusverbänden sorgfältig zu beraten.“ Entscheidend sei, dass die Einnahmen in den Lebensraum fließen und Gäste wie Einheimische gleichermaßen profitieren.
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