Was für eine urbane Destination sinnvoll sei, müsse nicht automatisch für ein Tal gelten. Gerber zeigt sich aber gesprächsbereit: „Details und mögliche weitere Schritte gilt es nun gemeinsam mit den Tourismusverbänden sorgfältig zu beraten.“ Entscheidend sei, dass die Einnahmen in den Lebensraum fließen und Gäste wie Einheimische gleichermaßen profitieren.