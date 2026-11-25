Gerade in der dualen Ausbildung würde sich zeigen, wie entscheidend ein solides Fundament an Wissen und praktischen Fähigkeiten ist. „Ein angehender Techniker muss mathematische Zusammenhänge verstehen, ein Handwerker sein Handwerk von Grund auf erlernen. Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge können dabei wertvolle Unterstützung bieten, sie dürfen aber das eigene Können und Verstehen nicht ersetzen. Wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird auch moderne Technologien nicht sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können“, so NR Mair.