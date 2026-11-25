Keine digitalen Endgeräte in der Volksschule – Unterstützung für den Vorstoß von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) kommt nun auch aus Tirol: „Zuerst müssen die grundlegenden Fähigkeiten gefestigt werden, darauf aufbauend sollen digitale Kompetenzen vermittelt werden.“
Gute Lernhilfe, aber kein Ersatzhirn! Unser Schulratgeber brachte es kürzlich auf den Punkt, wie KI im Schulalltag genutzt werden soll. In dieselbe Richtung geht auch der Vorschlag des zuständigen Staatssekretärs Alexander Pröll, der erklärte, dass man zuerst die Grundkompetenzen können müsse, um KI und Co. zu nutzen. Man solle daher in der Volksschule komplett auf digitale Geräte verzichten.
Ein Vorschlag, den auch der Tiroler Nationalrat Klaus Mair (ÖVP) voll und ganz unterstützt.
Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge können wertvolle Unterstützung bieten, sie dürfen aber das eigene Können und Verstehen nicht ersetzen.
NR Klaus Mair (ÖVP)
Bild: ÖVP
„Grundlegende Fähigkeiten beherrschen“
„Wer später einen Beruf erlernen und moderne Technologien erfolgreich einsetzen will, muss zunächst die grundlegenden Fähigkeiten beherrschen. Lesen, Schreiben, Rechnen, Konzentration und selbstständiges Denken sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehrausbildung. Deshalb unterstütze ich den Ansatz von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, in den ersten vier Schuljahren auf digitale Endgeräte im Unterricht zu verzichten und den Erwerb dieser Grundkompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen“, so Klaus Mair.
Gerade in der dualen Ausbildung würde sich zeigen, wie entscheidend ein solides Fundament an Wissen und praktischen Fähigkeiten ist. „Ein angehender Techniker muss mathematische Zusammenhänge verstehen, ein Handwerker sein Handwerk von Grund auf erlernen. Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge können dabei wertvolle Unterstützung bieten, sie dürfen aber das eigene Können und Verstehen nicht ersetzen. Wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird auch moderne Technologien nicht sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können“, so NR Mair.
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz würden in immer mehr Lehrberufen eine wichtige Rolle spielen. Umso entscheidender sei es, junge Menschen schrittweise und altersgerecht darauf vorzubereiten. „Zuerst müssen die grundlegenden Fähigkeiten gefestigt werden, darauf aufbauend sollen digitale Kompetenzen vermittelt werden. Denn unser Ziel muss es sein, junge Menschen auszubilden, die nicht nur moderne Technologien bedienen, sondern auch selbstständig denken, Probleme lösen und Verantwortung übernehmen können“, unterstreicht Mair abschließend.
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