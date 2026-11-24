Im Notfall können sie Leben retten – aber so weit dürften die drei Jugendlichen nicht gedacht haben, oder es war ihnen schlichtweg egal. Die Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen im Tiroler Telfs mehrere Feuerlöscher versprüht haben. Im Zuge einer Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen entlarven.