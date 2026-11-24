Im Notfall können sie Leben retten – aber so weit dürften die drei Jugendlichen nicht gedacht haben, oder es war ihnen schlichtweg egal. Die Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen im Tiroler Telfs mehrere Feuerlöscher versprüht haben. Im Zuge einer Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen entlarven.
Gleich dreimal sollen die zunächst unbekannten Vandalen zwischen vergangenem Dienstag und Samstag zugeschlagen haben. Dabei schnappten sie sich mehrere Handfeuerlöscher aus einer öffentlichen Tiefgarage sowie von der Gemeinde Telfs, versprühten diese und ließen sie anschließend an unterschiedlichen Orten zurück, berichtete die Polizei.
Fahndungsmaßnahmen verstärkt
Die Exekutive nahm aufgrund der Häufung solcher Vorfälle Ermittlungen auf und verstärkte die Fahndungsmaßnahmen im Ortszentrum. Mit Erfolg: Am Montag gerieten mehrere Jugendliche ins Visier der Beamten, „auf die eine vorliegende Täterbeschreibung zutraf“, hieß es weiter.
Junges Trio zeigte sich geständig
Bei der anschließenden Befragung hätten sich zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger – allesamt Österreicher – zu den Taten geständig gezeigt. „Als Motiv gaben die Jugendlichen Langeweile an“, so die Ermittler. Sie werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
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