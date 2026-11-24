Ein junger Mann wurde in der Steiermark festgenommen. Er soll gleich mehrere Ladendiebstähle begangen haben.
Der 24-Jährige steht im Verdacht, am Montagabend gegen 19 Uhr aus einem Supermarkt in Fürstenfeld mehrere elektronische Geräte gestohlen zu haben, vor allem Smartwatches und Tablets. Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei. Der Mann konnte in der Nähe des Geschäfts festgenommen werden.
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein weiterer Ladendiebstahl in ein Elektrofachgeschäft am 17. November geklärt werden. Dort stahl der 24-Jährige Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und weitere Elektronikartikel. Er gibt an, dass er diese an unbekannte Personen auf der Straße weiterverkaufen wollte. Der durch die Diebstähle entstandene Schaden ist nicht bekannt.
Der Mann zeigt sich geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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