Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein weiterer Ladendiebstahl in ein Elektrofachgeschäft am 17. November geklärt werden. Dort stahl der 24-Jährige Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und weitere Elektronikartikel. Er gibt an, dass er diese an unbekannte Personen auf der Straße weiterverkaufen wollte. Der durch die Diebstähle entstandene Schaden ist nicht bekannt.

Der Mann zeigt sich geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.