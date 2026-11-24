"A Good Solution"
Rapid Announces Its Next Contract Extension
Following Daniel Nunoo (through 2030) and Yusuf Demir (through 2031), Rapid has announced its next early contract extension: promising forward Moulaye Haidara signed a contract through the summer of 2030.
The 20-year-old made his debut for Rapid in the Bundesliga in February.
The Malian U-23 international has now made a total of 20 competitive appearances for head coach Johannes Hoff Thorup’s team. The lightning-fast winger has scored five goals and directly assisted on two more.
Katzer ravesabou
“I’m very happy that we’ve already found a good solution for a long-term partnership,” says sporting director Markus Katzer. “Moulaye Haidara has improved tremendously, especially in recent months, and yet he’s still only at the beginning of his development.”
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