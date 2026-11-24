Besonders sauer stößt der ÖVP die Preisexplosion auf: Seit 2023 wäre die Jahreskarte von 35 auf geplante 100 Euro im Jahr 2027 gestiegen – somit auf fast das Dreifache! Laut Antrag sollte die „Grüne Zone“ zudem auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden und nur mehr 30 Minuten gratis Parken ermöglichen. „Wir brauchen eine funktionierende Parkraum-Lösung“, stellt die Ortschefin klar. Jetzt werde nochmal neu geklärt, wie diese aussehen könnte.