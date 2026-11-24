Noch vor dem fertigen Beschluss im Gemeinderat musste die Bürgermeisterin die Pläne für die Parkraumbewirtschaftung wieder zurückziehen.
Die geplante Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung sorgt in Purkersdorf für ordentlich Zündstoff. Eine satte Erhöhung der Jahreskarte von bisher 35 auf künftig 100 Euro, dazu Parkprivilegien nur noch für Ortsansässige – der für die heutige Gemeinderatssitzung geplante Antrag von SPÖ, Grünen und Neos ließ die Wogen hochgehen. Der Protest war so heftig, dass SPÖ-Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl den Antrag bereits wieder zurücknahm.
Vom Tisch ist das Dilemma damit nicht. „Es ist der Elefant im Raum“, nennt Johannes Hippacher (ÖVP) das ungelöste Problem des Massenparkens. Denn 20.000 Autos pendeln täglich von Wien nach Purkersdorf. „Sollte dieser Antrag doch noch kommen, gehen wir weg aus Purkersdorf“, sollen zahlreiche Unternehmen angedroht haben.
Es geht nicht darum, eine Entscheidung um jeden Preis durchzusetzten, sondern darum, gemeinsam die richtige Lösung zu finden.
Borgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl
Bild: Gemeinde Purkersdorf
Besonders sauer stößt der ÖVP die Preisexplosion auf: Seit 2023 wäre die Jahreskarte von 35 auf geplante 100 Euro im Jahr 2027 gestiegen – somit auf fast das Dreifache! Laut Antrag sollte die „Grüne Zone“ zudem auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden und nur mehr 30 Minuten gratis Parken ermöglichen. „Wir brauchen eine funktionierende Parkraum-Lösung“, stellt die Ortschefin klar. Jetzt werde nochmal neu geklärt, wie diese aussehen könnte.
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