„Krone“: Herr Steinhauer, in der Verfilmung des Romans „Wenn das Licht gefriert“ spielen sie den demenzkranken Friedrich, der sich sukzessive an Dinge aus der Vergangenheit erinnert. Wie geht man an so eine Rolle am besten ran, ohne in eine Klischeefalle zu tappen?

Erwin Steinhauer: Im Stück „Vater“ bei den Kammerspielen an der Josefstadt habe ich vor zehn Jahren die Hauptrolle gespielt, einen an Alzheimer erkrankten Vater, der von seiner Tochter, gespielt von Gerti Drassl, gepflegt wird. In der Vorbereitung auf diese Rolle hatte ich die Gelegenheit im AKH Wien auf den psychiatrischen Stationen Patienten in verschiedenen Stadien der Erkrankung beobachten zu können. Sie wurden mir vorgestellt und ich konnte ganz normal mit ihnen plaudern, merkte aber, welche Unterschiede es gibt. Im Großen und Ganzen spricht man immer von drei Etappen. Die erste ist, dass man selbst merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die zweite ist, wenn es auch die anderen merken und die dritte, wenn es nur noch die anderen merken.