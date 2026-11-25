Nach längerer Zeit ist der große Erwin Steinhauer in der Premiere von „Wenn das Licht gefriert“ (29. November, 20.15 Uhr, ORF 2) wieder in einem Fernseh-Thriller zu sehen. Im „Krone“-Talk spricht er über Rollenangebote im Alter, warum er schauspielerisch so oft mit Demenz zu tun hat und warum er sich heuer noch von seinem Kultfilm „Single Bells“ freispielen möchte.
„Krone“: Herr Steinhauer, in der Verfilmung des Romans „Wenn das Licht gefriert“ spielen sie den demenzkranken Friedrich, der sich sukzessive an Dinge aus der Vergangenheit erinnert. Wie geht man an so eine Rolle am besten ran, ohne in eine Klischeefalle zu tappen?
Erwin Steinhauer: Im Stück „Vater“ bei den Kammerspielen an der Josefstadt habe ich vor zehn Jahren die Hauptrolle gespielt, einen an Alzheimer erkrankten Vater, der von seiner Tochter, gespielt von Gerti Drassl, gepflegt wird. In der Vorbereitung auf diese Rolle hatte ich die Gelegenheit im AKH Wien auf den psychiatrischen Stationen Patienten in verschiedenen Stadien der Erkrankung beobachten zu können. Sie wurden mir vorgestellt und ich konnte ganz normal mit ihnen plaudern, merkte aber, welche Unterschiede es gibt. Im Großen und Ganzen spricht man immer von drei Etappen. Die erste ist, dass man selbst merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die zweite ist, wenn es auch die anderen merken und die dritte, wenn es nur noch die anderen merken.
Im Fall von „Wenn das Licht gefriert“ befinde ich mich in der Mittelstation, wo meine Filmfrau Adele Neuhauser sehr unter mir leidet – es ist aber noch nicht die schlimmste Ausprägung der Krankheit. Wir schauen gemeinsam fern und dort wird ein alter Mordfall aufgedeckt an der Freundin unserer Tochter – vor vielen Jahren. Die Ermittlungsergebnisse werden im Fernsehen neu aufgerollt und auf einmal spricht Friedrich Details aus, die er als Unbeteiligter nicht wissen kann. Da wird seine Frau hellhörig und so entsteht der Thriller. Friedrichs Frau versucht dahinterzukommen, warum ihr Mann so viel über den Mordfall weiß.
Man könnte in diesem Fall sagen, die Demenz ist für den Betroffenen vielleicht gar nicht so schlecht, denn sonst würde er viel direkter mit etwas konfrontiert werden, das er gar nicht so genau wissen möchte?
Was er genau weiß, weiß nur Friedrich selbst – genau das ist für das Publikum das Spannende an der Geschichte. Weiß er wirklich so wenig, oder täuscht er? Sagt er immer die Wahrheit. Die Wahrheit werden die Zuseher hoffentlich vor den TV-Bildschirmen herausfinden wollen.
War es für Sie manchmal schwierig, sich bei der Recherche emotional zu distanzieren?
Es ist immer die Frage, ob du Patient oder Betreuer bist. In „Vater“ war ich Patient. Die Rolle ist übrigens jene wie bei „The Father“, die Anthony Hopkins in Hollywood spielte. Dann kam der Fernsehfilm „Für dich dreh ich die Zeit zurück“, wo Gisela Schneeberger meine kranke Frau ist und ich ihr Betreuer bin. Ein ganz rührender Film, weil er für die Frau die Umgebung in die 70er-Jahre zurückbaut, damit sie sich wohlfühlt. Und jetzt habe ich meine dritte Konfrontation mit diesem Thema. Ich bin ein sehr genauer Beobachter und die Rolle nimmt mich emotional auch nicht mit.
Ist eine gewisse Distanz zu Dingen und Themen etwas, das man über die Jahre erlernt oder hat man das einfach im Blut?
Eine schwierige Frage. Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass im Alter die Empathie steigt. Man ist von vielen Sachen viel stärker betroffen als in der Jugend. Daher ist es für junge Menschen auch so leicht, Satire zu machen, weil sie die nötige Distanz zu den Dingen haben und nicht Gefahr laufen, belehrend zu werden. Bist du aber empathisch betroffen, ist die größte Gefahr, dass du mit dem ausgestreckten Zeigefinger wedelst. Das wollen die Leute überhaupt nicht, denn niemand will belehrt werden. Genau deshalb ist es klug, ab einem gewissen Alter mit Satire aufzuhören.
Hat Sie am meisten am Drehbuch interessiert, dass Ihre Rolle als Friedrich so vielseitig ausgelegt ist?
Erst einmal hat mich interessiert, dass ich außerhalb von „Die Toten von Salzburg“ endlich einmal eine gescheite Geschichte dargelegt bekommen habe. Ich habe in den letzten Jahren fast nur diese Reihe gedreht. Zurück zu „Wenn das Licht gefriert“ – am meisten hat mich die Zusammenarbeit mit Regisseur Andreas Prochaska interessiert, einer der führenden Regisseure des Landes. Die hochgeschätzte Kollegin Neuhauser, die ich schon sehr lange kenne, war auch eine Verführung, diese Rolle anzunehmen. Der Cast ist überhaupt sehr gut und alles sehr stimmig.
Wie bei Prochaska üblich ist die Inszenierung sehr dunkel. In der Handlung, aber auch in den Farben und der Umsetzung. Fast wie ein skandinavischer Noir-Thriller. Waren Sie vorab in diese düstere Bildsprache eingebunden?
Wenn man Andreas kennt, weiß man, dass man sich eher an den Nordeuropäern orientiert, was die Inszenierung angeht. Die machen dort die härtesten Thriller und da wollten wir hin.
Braucht es eine unwirtliche Umgebung, um einen guten, aber bewusst unangenehmen Thriller zu machen?
Das kommt immer auf das Drehbuch an. Es gibt auch herrliche psychologische Dramen, die von zwei Schauspielern in den immergleichen vier Wänden getragen werden. Da kann einem auch die Gänsehaut aufsteigen. Ein bisschen Action ist überall dabei.
Man hat Sie, wie bereits angesprochen, außerhalb der „Toten von Salzburg“-Reihe seit Jahren kaum in Film und Fernsehen gesehen. Lag das an den schlechten Drehbüchern? Hatten Sie keine Zeit? Oder keine Lust?
Ganz einfach: Ich habe leider keine guten Angebote bekommen. Ich bin schon gut 50 Jahre in diesem Geschäft und junge Leute haben nicht immer Lust, mit solch alten Knackern zusammen zu arbeiten, die auch noch alles besser wissen. Viele wollen ihre Ruhe haben, aber wenn man es durchzieht. An mir ist das moderne Kino mehr oder weniger vorübergegangen, ich habe mit den jungen und begabten Kollegen so gut wie keinen Kontakt. Ich gehe eifrig und gerne ins Kino und will immer wissen, was in der Branche passiert, aber ich in eher im Fernsehen zu sehen.
Bei den „Toten“ saß meine Rolle, der Kommissar, am Anfang 2015 im Rollstuhl, das hat mich sehr gereizt. Das hob das Ganze aus der familiären Fernsehunterhaltung, weil es Menschen mit besonderen Bedürfnissen das Gefühl gibt, immer noch was leisten zu können und nicht gleich aussortiert zu werden. Die Reihe selbst hat an Beliebtheit zugenommen, vor allem beim ZDF.
Was passiert noch so alles bei Ihnen?
Man darf sich nicht auf gewissen Erfolgen ausruhen, sondern muss immer Neues probieren. Jetzt kommt bald ein Weihnachtsfilm mit mir in den ORF, „Schrille Nacht 3“. Ich habe mich sehr gefreut, dort mitarbeiten zu können, weil ich mit den Filmen „Single Bells“ und „O Palmenbaum“ für immer gebrandmarkt bin. Seit 1997 wird „Single Bells“ permanent wiederholt.
Ist so eine Brandmarkung mehr Fluch oder Segen? Es ist doch auch schön, wenn man so viele Menschen über Jahrzehnte hinweg so glücklich machen kann …
Es ist beides. Es gibt mir einen gewissen Teil an Befriedigung, wenn mich heute noch immer Leute auf diese Filme anreden, Teilweise Texte und ganze Dialoge mitreden können und dann ihre eigenen Kinder herholen, die die Zitate der Kinder im Film wiedergeben. Das ist aber alles so ewig her. 1997. Was habe ich alles dazwischen gedreht? An die 180 Filme, aber vom Großteil reden die Leute überhaupt nicht mehr. Vielleicht von der Serie „Der Sonne entgegen“ aus den 80er-Jahren. Ich habe so viel Interessantes gemacht, aber diese Schwarzenberger-Filme haben eben Kultstatus.
War die „Schrille Nacht 3“ für Sie daher ein bewusstes weihnachtliches Freistrampeln?
Nein, ich habe mich nicht gefesselt gefühlt, das überhaupt nicht. Wenn du so lange Teil eines Weihnachtskultfilms bist und warst, dann ist dein Gesicht automatisch mit Weihnachten belegt. Ich werde immer der Typ aus „Single Bells“ und „O Palmenbaum“ bleiben und es ist klar, dass einen jemand anders dann ähnlich besetzt. Ich spiele einen Verrückten in einer psychiatrischen Station, der glaubt, er wäre der Weihnachtsmann. Ein wundervoller, aber auch anstrengender Dreh war das. Ich habe viel Zeit in Lüftungsrohren verbracht.
Noch einmal zurück zu den jungen Kollegen. Wollen die vielleicht nicht mit Ihnen Arbeiten, weil Sie nicht so leicht zu durchschauen sind?
Ich bin sehr genau und immer akribisch vorbereitet. Ich kenne das Geschäft seit mehr als einem halben Jahrhundert und es hat sich wahnsinnig viel verändert in der Art des Filmemachens. Aber ich verschließe mich nicht und lerne dazu, bleibe neugierig. Was wird alles anders gemacht? Was kommt weg? Allein schon die Kameras, mit denen wir damals gedreht haben – kein Vergleich zu heute. Aber wie vor 50 Jahren bleibt auch heute das Drehbuch das wichtigste. Es gibt etliche Serien, wo ich froh bin, nicht dabei zu sein.
Autor Roman Klementovic hat neben „Wenn das Licht gefriert“ unzählige andere Bücher geschrieben. Kennen Sie weitere bzw. sind Sie gar Fan?
Nein, er war für mich eine Neuentdeckung. Klementovic kam bei den Dreharbeiten vorbei. Wir haben uns kennengelernt und es hat sich großartig angefühlt. Ich habe den Film bis dato ja noch gar nicht gesehen. Wir haben bald ein internes Screening und ich bin schon gespannt, wie das Ergebnis dann aussieht.
Haben Sie Ängste? Oder sind Ängste im Fortlaufe der Jahre und des Lebens entstanden?
Meine Ängste betreffen eher meine Familie als den Beruf oder mich. Dass meine Kinder gesund bleiben, sie einen guten Weg im Leben nehmen und auf sich achten. Dass mein Verhältnis mit den Kindern gut bleibt und ich als Vater meine Aufgaben halbwegs erfülle. Für mich sind die Kinder das Wichtigste im Leben.
Was kommt als nächstes? Und in welcher künstlerischen Tätigkeit wird man Sie sehen können?
Es gibt Terminanfragen, die über meine Agentur laufen, wo ich selbst noch keinen genauen Einblick habe. Konkretes ist da nichts dabei. Wir wollten ursprünglich noch drei Episoden von „Die Toten von Salzburg“ machen, aber dann kam die Nachricht, dass der ORF einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen muss und damit haben wir gleich auf zwei verkürzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.