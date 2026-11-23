Auf einer Kehre im Gemeindegebiet Stans blieb Montagabend ein Lkw stecken. Aufgrund der Steilheit drohte das Fahrzeug zu kippen bzw. weiter abzurutschen. Die Feuerwehr rückte mit einem Stahlseil an.
Am Samstag gegen 15.55 Uhr lenkte ein 64-jähriger Österreicher einen Lkw in Stans, auf der Gemeindestraße Heimwald rückwärts, wo er diesen schlussendlich in einer dortigen Kehre wendete und nach rechts abbiegend die Örtlichkeit verlassen wollte.
Lkw drohte zu kippen
Dabei geriet er in einer nahezu 180-Grad-Kehre mit dem Heck rund einen Meter auf weiches Erdreich eines Grünstreifens und fuhr den Lkw folglich fest. Aufgrund der starken Neigung des Lkws drohte dieser zu kippen bzw. weiter abzurutschen.
Nach der Bergung fuhr Lkw weiter
Die vor Ort anwesende FF Stans sicherte den Lkw mit einem Stahlseil gegen ein weiteres Abrutschen. Ein nachgeforderter Spezialbergedienst konnte den Lkw in der Folge bergen.
Durch den Vorfall entstand am Lkw, an der Gemeindestraße der Gemeinde Stans und am danebengelegenen Grünstreifen lediglich geringer Sachschaden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und der Lkw konnte nach der Bergung die Fahrt fortsetzen.
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