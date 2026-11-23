Was it sabotage?
Vandalism Causes a Power Outage
Was it a prank by some kids or actually sabotage? An unknown person caused a technical malfunction at the Kleinmünchen substation in Linz early Monday morning. According to Linz AG, as many as 20,000 households were briefly without power.
The police believe the malfunction was “intentionally caused by a person who is currently unknown,” according to a press release from Linz AG. The nature of the damage was not disclosed—for tactical reasons related to the investigation.
Outage at Bedtime
According to Linz Netz, the outage was resolved shortly thereafter for most customers. The disruption in the high-voltage grid occurred at 3:34 a.m., and power was fully restored by 4:24 a.m.
Officials assured that the resulting damage currently has no impact on the power supply, and repairs are already underway. The investigation is ongoing
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