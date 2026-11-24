Beim Weihnachtseinkauf wollen heuer 83 Prozent der Niederösterreicher auf heimische Produkte setzen. Shoppen wolle man dennoch vermehrt online.
Rund 1,3 Millionen Niederösterreicher wollen in den kommenden Wochen dem Christkind fleißig unter die Arme greifen und Weihnachtsgeschenke um mehr als 380 Millionen Euro kaufen. Und das am besten daheim! Laut einer aktuellen Studie liegt Regionalität im einsetzenden Weihnachtsgeschäft voll im Trend. 83 Prozent aller Landsleute wollen heuer Produkte aus der Region unter den Baum legen.
„Wer regional einkauft, stärkt unsere Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und Lehrstellen und sorgt dafür, dass unsere Ortskerne lebendig bleiben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wie wichtig das für den heimischen Handel ist, zeigt ein Blick auf das Einkaufsverhalten – denn geshoppt wird großteils online. 73 Prozent der Befragten haben die Absicht, sich auf diese Weise ihre Geschenke zu sichern. Und mit 290 Euro pro Kopf an „Packerl-Budget“ sind es um vier Prozent weniger als im Vorjahr.
9,4 Millionen Geschenke
„Wir alle haben es in der Hand, das prognostizierte Minus aufzuholen, indem wir bewusst bei unseren heimischen Betrieben einkaufen“, erklärt Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker und verweist auf die Initiative „Ich kauf lokal“ für regionale Einkaufsgutscheine. In Summe werden heuer rund 9,4 Millionen Geschenke unter den heimischen Christbäumen erwartet.
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