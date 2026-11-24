„Wer regional einkauft, stärkt unsere Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und Lehrstellen und sorgt dafür, dass unsere Ortskerne lebendig bleiben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wie wichtig das für den heimischen Handel ist, zeigt ein Blick auf das Einkaufsverhalten – denn geshoppt wird großteils online. 73 Prozent der Befragten haben die Absicht, sich auf diese Weise ihre Geschenke zu sichern. Und mit 290 Euro pro Kopf an „Packerl-Budget“ sind es um vier Prozent weniger als im Vorjahr.