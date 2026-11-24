„Krone“: Frau Unger, während wir dieser Tage Ihre ersten beiden Einsätze im Steirerkrimi sehen, haben Sie bereits zwei weitere abgedreht. Können Sie sich überhaupt noch an Ihre Anfänge in Ihrer neuen Rolle als Kommissarin Lena Herzog erinnern?

Maya Unger: Korrekt, wir haben gerade den vierten Film mit mir als Ermittlerin abgedreht. Die Reise ist schon recht lange und wunderschön. Fix in diese Reihe einzusteigen war sehr aufregend und ich hatte das Glück, dass ich in der Episode „Steirerstich“ schon als Dorfpolizistin mitwirken und den anderen über die Schulter schauen durfte. Damals war noch nicht so klar, wie sich meine Rolle entwickeln sollte, deshalb war dieses Reinschnuppern sehr toll. Ich habe die Dynamik zwischen Hary Prinz und meiner Vorgängerin Anna Unterberger, die ich sehr schätze, genau beobachtet und das hat mir den Anfang sicher erleichtert. Hary und ich hatten schon eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten. Wir ergänzen uns gut als Ermittlerduo, manchmal nach dem „Good Cop, Bad Cop“-System und haben auch eine gute Humorebene gefunden. Mich beschäftigte die Frage, was der rote Faden sei – es ist die Beziehung zwischen den beiden Figuren. Und der Humor, bei dem wir auch durch die unterschiedlichen Generationen miteinander sticheln können. Sich gegenseitig als Kollegen ernst zu nehmen und trotzdem Seitenhiebe zu verteilen, macht großen Spaß.