Heute Abend (20.15 Uhr, ORF 1) und am 1. Dezember (selber Sendeplatz) geht der quotenträchtige Steirerkrimi in eine neue Ära. Maya Unger folgt Anna Unterberger und steht an der Seite von Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz). Wie sie ihre Rolle anlegt, warum es so viel Spaß macht und was das Steirischste an ihr ist, das verrät sie im großen „Krone“-Talk.
„Krone“: Frau Unger, während wir dieser Tage Ihre ersten beiden Einsätze im Steirerkrimi sehen, haben Sie bereits zwei weitere abgedreht. Können Sie sich überhaupt noch an Ihre Anfänge in Ihrer neuen Rolle als Kommissarin Lena Herzog erinnern?
Maya Unger: Korrekt, wir haben gerade den vierten Film mit mir als Ermittlerin abgedreht. Die Reise ist schon recht lange und wunderschön. Fix in diese Reihe einzusteigen war sehr aufregend und ich hatte das Glück, dass ich in der Episode „Steirerstich“ schon als Dorfpolizistin mitwirken und den anderen über die Schulter schauen durfte. Damals war noch nicht so klar, wie sich meine Rolle entwickeln sollte, deshalb war dieses Reinschnuppern sehr toll. Ich habe die Dynamik zwischen Hary Prinz und meiner Vorgängerin Anna Unterberger, die ich sehr schätze, genau beobachtet und das hat mir den Anfang sicher erleichtert. Hary und ich hatten schon eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten. Wir ergänzen uns gut als Ermittlerduo, manchmal nach dem „Good Cop, Bad Cop“-System und haben auch eine gute Humorebene gefunden. Mich beschäftigte die Frage, was der rote Faden sei – es ist die Beziehung zwischen den beiden Figuren. Und der Humor, bei dem wir auch durch die unterschiedlichen Generationen miteinander sticheln können. Sich gegenseitig als Kollegen ernst zu nehmen und trotzdem Seitenhiebe zu verteilen, macht großen Spaß.
Dieser von Ihnen angesprochene Generationsunterschied kommt schon in „Steirerbiest“ sehr gut raus. Herzog ist ein Nerd was Karten angeht, Sascha Bergmann wird mit Bryan Ferry verglichen …
Diesen Humor holen schon Wolfgang und seine Frau Maria Murnberger in den Drehbüchern gut hervor. Man merkt in der Inszenierung, dass es ihr Humor ist und er sich gut mit unserem deckt. Es gibt so viel Liebe zu den Figuren und den Details, was sehr schön ist. Man fühlt sich in seiner Rolle nie alleingelassen, denn es ist immer ein gemeinschaftliches Suchen nach der richtigen Tonalität.
Wie haben Sie Ihre Figur entwickelt? Hauptsächlich allein oder mit Murnberger, der Regie und Hary Prinz an Ihrer Seite?
Wolfgang Murnberger habe ich im Vorfeld getroffen. Er war so lieb und offen, mich schon bei der Entwicklung der Figur einzuladen und meine Ideen dazu einzuweben. Es gab noch während des Schreibens Veränderungen in der Zusammenarbeit mit Hary. Wir haben uns erst am Set getroffen und uns vorher nicht abgesprochen. Das ist auch gut so, weil die zwei Figuren so zügellos aufeinander knallen können. Wenn zwei verschiedene Herangehens- und Sichtweisen aufeinanderprallen, tut der gesamten Produktion sehr gut. Diese Reibung im positiven Sinne braucht es.
„Steirerbiest“ und „Steirerhass“ sind die beiden ersten Filme mit Ihnen in der Hauptrolle. Haben Sie die Figur der Lena Herzog in diesen Filmen bereits definiert?
Das ist lustig, denn ich habe erst unlängst mit Murnberger über den letzten Film gesprochen und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass ein Erwachsenwerden meiner Figur spürbar ist. Also über die insgesamt vier Fälle, die ich jetzt abdrehen durfte.
Die dann voraussichtlich Ende 2027 anlaufen werden.
Mir war diese Wandlung vorher nicht so bewusst. In „Steirerbiest“ haben wir viel mit jungen Menschen zu tun. Da macht es Sinn, dass eine junge Kommissarin hochgezüchtet wird, um diese Welt zu verstehen. Bergmann ist da vielleicht nicht mehr so up to date. Der „Steirerhass“ ist deutlich ernster und düsterer. Da stehen sich Herzog Fragen wie: Was macht eine Polizistin eigentlich aus? Über welche Grenzen darf man gehen und wo wird es zu viel? Man lernt schließlich in der Polizeischule, wie weit man gehen oder wo man sich maximal widersetzen kann. Sie lernt als junge Kommissarin, wie es in dieser Welt läuft.
Das ist der Reifeprozess, den wir vor dem Fernseher verfolgen können?
Genau. Sie lernt, dass die Wahrheit manchmal in einem Graubereich liegt. Um alles richtigzumachen widersetzt sie sich teilweise den Vorgaben. Im Beruf und auch in ihrer Realität durchlebt sie auf jeden Fall einen Reifeprozess. Als ich den Trailer von „Steirerbiest“ sah, dachte ich mir wirklich „Oh Gott, das ist ja noch eine Babypolizistin“. (lacht) Es entwickelt sich einiges und wird in den weiteren Folgen auch sehr emotional. Herzog hat eine recht schwierige, düstere Vergangenheit, die auch verstärkt zum Vorschein kommt. Sich daran abzuarbeiten war sehr emotional und schön zu spielen.
Da klingt ein gewisses Rebellentum gegen Autoritäten mit. Geht es darum, in der Rolle der Lena Herzog nicht nur gegen blinden Gehorsam zu sein, sondern auch einen hierarchisch getakteten Polizeiapparat aufzubrechen, indem man nicht alles blind für toll nimmt?
Auf jeden Fall. Bei der Beziehung zwischen Herzog und Bergmann spürt man relativ schnell, dass es menschelt und sie relativ schnell bemerkt, sie muss nicht die ganze Zeit funktionieren, sondern kann auch Mensch sein und Fehler machen. Er ist kein Kollege, der Herzog auf die Finger haut oder ihr suggeriert, sie wäre klein und jung und hätte sowieso nichts zu melden. Er gibt ihr Raum und in diesem darf sie sich entwickeln. Das habe ich schon beim Lesen des Drehbuchs so empfunden. Ich muss nicht die Assistentin spielen, die hübsch aussieht und zwischendurch eine Waffe halten darf. Ich kann mit der Rolle eine Entwicklung durchleben und meine eigenen Fragen stellen.
Gab es Dinge, wo Sie im Vorfeld wussten, die möchten Sie nicht machen im Zuge Ihrer neuen Rolle? Oft weiß man das schneller als das, was man wirklich will …
Das ist eine berechtigte Frage. Ich wusste im Vorfeld, dass die Steirerkrimis ein Format sind, wo Humor funktioniert. Ich bin auch ein Riesenfan der Brenner-Krimis und diese Humorebene kann Wolfgang Murnberger. Das kann Österreich. Ich wollte unbedingt einen Zugang dazu finden. Zudem hatte ich keine Lust, dass Lena Herzog und Sascha Bergmann eine oberflächliche Beziehung miteinander haben oder es nur um den Schmäh geht. Ich wollte eine Brücke schaffen zwischen einer witzigen Herangehensweise in einem ernsthaften Krimi. Von Szene zu Szene zu spazieren, an Türen zu klopfen und ständig zu fragen, wo jemand zu welcher Uhrzeit war – das wäre mir zu wenig gewesen. Ich will, dass meine Figur den inneren Drang dazu verspürt, Dinge aufzudecken und Fälle zu lösen.
Sozusagen den Spagat zu schaffen, der den Steirerkrimi auszeichnet: Humor und Suspense?
Genau, und dass nichts oberflächlich bleibt, sondern wir uns auf die Figuren und Fälle richtig einlassen. Mir war wichtig, die Figur Lena Herzog zu spüren. Wer ist sie? Wo sind ihre Themen und Interessen? Was hat sie zu lösen? So bauen sich die Fälle mit ihr von Episode zu Episode weiter auf und in der vierten, die wir gerade abgedreht haben, bekommt man davon besonders viel mit. Es ist ein Geschenk, dass ich nicht nur Kommissarin sein darf, sondern auch andere Charaktereigenschaften außerhalb dieses Berufs präsentiere.
Was ist denn für Sie als gebürtige Wienerin eigentlich das Steirischste an sich selbst?
(lacht) Lustig, ich hatte immer einen Graz-Bezug. Ich studierte in Wien am Max Reinhardt Seminar, wurde aber auch in Graz an der Schauspielschule angenommen. Eigentlich wollte ich immer dorthin. Ich war bei einigen Theaterworkshops in Graz und fühlte mich dort immer frei und wohl. Ich habe dann auch beim steirischen Herbst Theater gespielt und war immer wieder in Graz, obwohl Wien meine Homebase war und ist. In mir schlummert so ein inneres Gefühl, das Graz die erste Stadt wäre, in die ich ziehen würde. Ich habe zwar keine steirischen Verwandten oder Familienmitglieder, aber ich liebe die Atmosphäre dieser Stadt.
Graz ist eine Studentenzeit. Man kann dort wunderbar jung sein.
Und auch zum Drehen ist sie großartig. Dort ist so eine Freiheit spürbar, wie ich sie in Wien eher selten bemerke.
Was haben Sie nach vier mittlerweile abgedrehten Steirerkrimis aus der Steiermark für sich mitgenommen? Was hat Sie begeistert oder verstört?
Man kann mitunter in die absurdesten Winkel Österreichs. In Welten, wo ich nicht einmal wusste, dass die existieren. Das wird oft gar nicht so sichtbar, wie wir das erleben. Im Film sieht man dann ein Eckerl oder einen Ausschnitt, aber in der Realität haben wir die gesamte Umgebung erlebt. Es ist sehr spannend, das Land zu erleben. Die Gastfreundschaft, die uns in der Steiermark zugetragen wird, ist unglaublich. Die Leute lieben ihrer Steirerkrimis und uns werde überall die Türen geöffnet. Wenn ich einen Termin hatte oder einen Arztbesucht, fragten mich die Leute, wie es so ist, mit Hary Prinz zu drehen. Er ist so etwas wie der James Bond der Steiermark. (lacht) Alle Frauen sind in ihn verliebt – vielleicht auch die Männer. Ich bin noch relativ unscheinbar unterwegs, weil mich die Leute bislang nicht kennen, aber bei Hary flippen alle aus.
Sie sind auch große Kino- und Netflixproduktionen gewohnt. Wie nimmt sich da im Vergleich der Dreh eines Steirerkrimis aus?
Ich verspürte jetzt keinen besonderen Druck, aber mir war klar, dass ich in dieser Rolle große Fußstapfen zu füllen habe. Ich wollte unbedingt etwas erschaffen, das für sich stehen kann. Es gibt eine große Anhängerschaft und ich weiß, dass die Verantwortung für mich groß ist. Es herrscht aber eine tolle Arbeitsatmosphäre, weil es wenige Egos gibt. Weder Wolfgang Murnberger, noch Hary Prinz sind Menschen, die sich selbst zu wichtig nehmen und deshalb fühlt sich die Zusammenarbeit so stimmig an, als würde man zwei Wochen in der Steiermark urlauben. Ich könnte nach Drehschluss sofort weiterdrehen. Dadurch, dass wir konstant in der Steiermark sind, sind meist dieselben Leute am Werk und das ist angenehm – und in der Praxis eher ungewöhnlich.
Vermittelt diese personelle Beständigkeit ein besonderes Gefühl?
Ein sehr familiäres, weil man sich immer wieder trifft. Ich freue mich extrem aufs Weitermachen, weil ich glaube, in diesen Figuren steckt noch so viel drinnen. Die Murnbergers haben zudem großen Spaß daran, sie weiter zu zeichnen und ich finde es vor allem toll, dass wir ständig in verschiedene Welten gehen. Es gibt nicht den Steirerkrimi-Prototypen und alle anderen wären ihm ähnlich. Bei den Drehbüchern herrscht der Mut, ständig das Milieu und die Herangehensweisen zu verändern. Manche Bücher und Filme sind sehr lustig, anderer wiederum düsterer und stärker im Krimi-Genre verhaftet. Ich glaube nicht, dass uns beim Drehen jemals langweilig wird – und Ihnen beim Zusehen hoffentlich auch nicht.
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