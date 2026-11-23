Dramatischer Arbeitsunfall bei Reparaturarbeiten in einer Firma in Kundl in Tirol: Ein 37-jähriger Arbeiter wurde schwer verletzt, nachdem eine Sortiermaschine plötzlich wieder eingeschaltet worden war. Der Ungar musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Schwerer Zwischenfall am Montagvormittag in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein! Zwei Arbeiter waren gegen 10.30 Uhr in einem Betrieb mit Reparaturarbeiten an einer Sortiermaschine beschäftigt.
Arbeitskollege machte folgenschweren Fehler
Doch plötzlich kam es zum folgenschweren Unfall: „Einer der beiden Arbeiter schaltete die Maschine wieder ein, weil er davon ausging, dass sich sein Kollege nicht mehr im Gefahrenbereich befand“, erklärt die Polizei.
Fatale Fehleinschätzung! Der 37-jährige ungarische Arbeiter befand sich offenbar noch im Gefahrenbereich und geriet mit dem Fuß in die Maschine. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
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