Glockenturm beschädigt

„Der Glockenturm wurde vom Dach gestoßen und beschädigt“, heißt es von den Ermittlern. Wie das Diebesgut abtransportiert worden ist, dazu gibt es vorerst keine konkreten Hinweise. Das Vorgehen der Diebe weist jedoch darauf hin, dass sie bei der Tat durchaus geräuschvoll waren.