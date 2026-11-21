Ein ungewöhnlicher Kriminalfall beschäftigt die Polizei in Breitenwang im Tiroler Außerfern. Dort steht eine Kapelle seit Samstag ohne Dach da. Diebe hatten es auf die aus Kupfer gefertigte Abdeckung abgesehen. Die Täter gingen radikal vor.
Der Diebstahl passierte laut Polizei in der Nacht auf Samstag. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Sie gingen grob ans Werk und rissen das Kupferdach ohne Rücksicht auf andere Teile der Kapelle herunter.
Glockenturm beschädigt
„Der Glockenturm wurde vom Dach gestoßen und beschädigt“, heißt es von den Ermittlern. Wie das Diebesgut abtransportiert worden ist, dazu gibt es vorerst keine konkreten Hinweise. Das Vorgehen der Diebe weist jedoch darauf hin, dass sie bei der Tat durchaus geräuschvoll waren.
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