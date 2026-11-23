On the B1
Ice slab fell from truck: Windshield shattered
A huge shock for a young driver on the B1 near Edt bei Lambach (Upper Austria): Early Monday morning, several slabs of ice fell from the tarp covering a truck. One of them smashed through the car’s windshield, injuring the driver.
A 28-year-old man from the Vöcklabruck district was driving his car on the B1 around 7 a.m. on Monday, coming from Lambach in the Unterroithen area of the municipality of Edt near Lambach, heading toward Wels. At the same time, a driver—presumably operating a truck with a trailer, license plate unknown—was traveling in the opposite direction. As the truck passed the 28-year-old, several sheets of ice broke loose from its tarp roof. One of these ice slabs flew through the air and ultimately struck the 28-year-old’s windshield.
Driver Injured
The sheet of ice shattered the windshield and injured the driver to an unknown extent. A female driver who was following behind immediately notified emergency responders, who, after providing first aid, transported the injured man to Wels Hospital.
Witnesses Sought
Anyone who witnessed the traffic accident or can provide relevant information about how it occurred is asked to contact the Lambach Police Station at 059133/4183.
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