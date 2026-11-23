A 28-year-old man from the Vöcklabruck district was driving his car on the B1 around 7 a.m. on Monday, coming from Lambach in the Unterroithen area of the municipality of Edt near Lambach, heading toward Wels. At the same time, a driver—presumably operating a truck with a trailer, license plate unknown—was traveling in the opposite direction. As the truck passed the 28-year-old, several sheets of ice broke loose from its tarp roof. One of these ice slabs flew through the air and ultimately struck the 28-year-old’s windshield.