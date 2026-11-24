Die „Krone“-Tierecke und Fressnapf, unterstützt von starken Partnern, sind mit ihrem „Tierzauber“-Truck unterwegs und verschenken Futter an Tierhalter in Not. „Tierleid verhindern und Tierhaltern helfen“ lautet das Motto.
Bereits seit Anfang November ist der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapf gemeinsam mit der Vetmeduni Austria in ganz Österreich unterwegs – mit dem Ziel, Tierfutter an jene Frauchen und Herrchen zu verschenken, die in finanzielle Not geraten sind und ihre Lieblinge nicht mehr so gut versorgen können. In ausgewählten Fressnapf-Filialen erhalten Tierhalter pro Tier einen Monatsvorrat an Futter geschenkt, vorausgesetzt, sie haben sich mittels Formular vollständig und korrekt angemeldet.
Am Freitag, den 4. Dezember, ist es nun auch in Niederösterreich soweit: Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr steht der „Tierzauber“-Truck im Kaufpark Vösendorf, vor der Fressnapf-Filiale Vösendorf, in der Schönbrunner Allee 18, bereit.
Das Futter kann direkt in der Filiale abgeholt werden, vor oder danach kann auch noch ein vorweihnachtlicher Punsch genossen werden. Außerdem gibt es auch noch ein Glücksrad.
Besonderes „Zuckerl“: Ein Tierarzt-Check – Tierärzte der Vetmeduni Austria stehen mit Rat und Tat zur Seite. Braucht ein „tierischer“ Schützling Spezialfutter, zum Beispiel ein Diät-allein-Futtermittel, unterstützt Royal Canin nach Kräften und liefert die passende Tiernahrung. Auch Laufkundschaft ist willkommen.
Tatkräftig unterstützt wird die „Tierzauber“-Tour von „Krone“ und Fressnapf von prominenten Händen: Landeshauptmann a. D. Dr. Erwin Pröll und seine charmante Gattin Sissy werden aktiv mithelfen, um den Tierhaltern (wie oben im Bild) und ihren Lieblingen strahlende Augen zu bereiten.
am Freitag, den 4. Dezember, von 16 Uhr bis 18 Uhr, in 2331 Vösendorf, Kaufpark Vösendorf, in der Schönbrunner Allee 18
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