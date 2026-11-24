Bereits seit Anfang November ist der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapf gemeinsam mit der Vetmeduni Austria in ganz Österreich unterwegs – mit dem Ziel, Tierfutter an jene Frauchen und Herrchen zu verschenken, die in finanzielle Not geraten sind und ihre Lieblinge nicht mehr so gut versorgen können. In ausgewählten Fressnapf-Filialen erhalten Tierhalter pro Tier einen Monatsvorrat an Futter geschenkt, vorausgesetzt, sie haben sich mittels Formular vollständig und korrekt angemeldet.