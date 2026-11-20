Ein 61-jähriger Deutscher steht im Verdacht, eine Unterkunft in Westendorf im Tiroler Unterland über mehrere Wochen genutzt zu haben, ohne die anfallenden Kosten zu begleichen. Dem Unterkunftsgeber entstand dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Der 61-jährige Verdächtige soll vom 30. Oktober bis 20. November in Westendorf Quartier bezogen, die dafür vereinbarten Kosten aber nicht bezahlt haben, berichtete die Polizei am Freitag.
Es geht um Tausende Euro
Der Beschuldigte habe sich bislang nicht geständig gezeigt. „Dem Unterkunftsgeber entstand ein finanzieller Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages“, so die Ermittler weiter.
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