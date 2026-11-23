Ob auf der legendären Planai in Schladming oder am Semmering – die glücklichen Gewinner konnten nicht nur die Weltcup-Stars live erleben, sondern auch selbst mit ehemaligen ÖSV-Größen auf die Piste gehen. Dazu warteten exklusive Gewinnpakete mit Übernachtungen, Skipässen und hochwertiger Skiausrüstung.