Die Bestzeit Gewinner beim Weltcup in Zauchensee

Am 10. und 11. Jänner diente Altenmarkt-Zauchensee wieder als Arena für die besten Skirennläuferinnen der Welt in den Speed Disziplinen Abfahrt und Super G. Bereits im Vorfeld konnte sich Hubert Mittermayr als glücklicher Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Er konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit ÖSV-Legende Michael Walchhofer befahren. Darüber hinaus erhielt er und seine Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für den Zauberberg, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.