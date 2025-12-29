Vorteilswelt
Die „Krone“ war dabei

Die Bestzeit Gewinner beim Weltcup am Semmering

Bestzeit
29.12.2025 12:00

Die „Krone“ hat es möglich gemacht! Als offizielle Zeitung des Ski Austria Teams haben wir Manuel Kruspel und seine drei Freunde zum Ski-Weltcup am Semmering gebracht, aber damit noch nicht alles. Als Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes haben er und seine Begleitpersonen auch ein Meet & Greet sowie eine Hangbefahrung mit der ÖSV Legende Michaela Dorfmeister erleben dürfen. 

Am 27. und 28. Dezember 2025 fand am Semmering der Riesentorlauf- und Slalom der Damen statt und bereits im Vorfeld konnte sich Manuel Kruspel als glücklicher Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Er konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit ÖSV-Legende Michaela Dorfmeister befahren. Darüber hinaus erhielt er und seine Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für den Zauberberg, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.

Wie es ihm und seinen Freunden bei der Hangbefahrung mit Michi Dorfmeister erging, sehen Sie im Video oben. 

