Die Bestzeit-Gewinner beim Weltcup in Schladming

Die „Krone“ hat es möglich gemacht! Als offizielle Zeitung des Ski Austria Teams haben wir Brigitte Kraus, die Gewinnerin des „Krone“ Bestzeit Pakets für Schladming, und drei Begleitpersonen zum Ski-Weltcup nach Schladming gebracht, aber damit noch nicht alles. Als Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes hat sie und ihre Begleitpersonen auch ein Meet & Greet sowie eine Hangbefahrung mit den ÖSV Legenden Manfred Pranger & Reinfried Herbst erleben dürfen.
Heute dient Schladming wieder als Arena für die besten Skirennläufer der Welt im Riesenslalom und morgen im Slalom. Bereits im Vorfeld konnten sich Brigitte als Gewinner des “Krone“-Bestzeit Pakets auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Sie konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit den ÖSV-Legenden Manfred Pranger & Reinfried Herbst befahren. Darüber hinaus erhielt sie und ihre Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für die Planai Hochwurzen Bergbahnen, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.
Wie es Brigitte und ihren Freunden bei der Hangbefahrung mit Reinfried Herbst & Manfred Pranger erging, sehen Sie im Video oben.
