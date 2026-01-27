Die Bestzeit-Gewinner beim Weltcup in Schladming

Heute dient Schladming wieder als Arena für die besten Skirennläufer der Welt im Riesenslalom und morgen im Slalom. Bereits im Vorfeld konnten sich Brigitte als Gewinner des “Krone“-Bestzeit Pakets auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Sie konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit den ÖSV-Legenden Manfred Pranger & Reinfried Herbst befahren. Darüber hinaus erhielt sie und ihre Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für die Planai Hochwurzen Bergbahnen, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.