Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ war dabei

Die Bestzeit-Gewinner beim Weltcup in der Flachau

Community
15.01.2026 13:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Krone“ hat es möglich gemacht! Als offizielle Zeitung des Ski Austria Teams haben wir Johann Kosmac und seine drei Begleitpersonen zum Ski-Weltcup in der Flachau gebracht, aber damit noch nicht alles. Als Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes haben er und seine Begleitpersonen auch ein Meet & Greet sowie eine Hangbefahrung mit der ÖSV Legende Michaela Kirchgasser erleben dürfen. 

0 Kommentare

Am 13. Jänner diente die Flachau wieder als Arena für die besten Skirennläuferinnen der Welt im Slalom. Bereits im Vorfeld konnte sich Johann Kosmac als glücklicher Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Er konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit ÖSV-Legende Michaela Kirchgasser befahren. Darüber hinaus erhielt er und seine Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für den Zauberberg, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.

Wie es ihm und seinen Freunden bei der Hangbefahrung mit Michaela Kirchgasser erging, sehen Sie im Video oben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der böse Zucker
Diabetes vorbeugen – mit diesen drei Top-Übungen!
Folge von Donnerstag
Draußen kalt, drinnen heizt uns Philipp jetzt ein
Message, Macht, Medien
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
Haute Couture Award
Promis enthüllen ihre teuersten Kleidungsstücke
Folge von Mittwoch
Bewegung macht Schule: Philipp in der MS Leopoldau
Mehr Forum
Frage des Tages
Müssen Sie beim Heizen sparen?
Frage des Tages
Lebensmittel-Steuersenkung: Der richtige Schritt?
Diskutieren Sie mit!
Blitzeis: Wird bei Ihnen genug geräumt?
Frage des Tages
Vertrauen Sie dem staatlichen Pensionssystem?
Diskutieren Sie mit!
Goldpreis: Wird der Kurs langfristig steigen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Unruhen im Iran: Wie sollte die EU reagieren?
Frage des Tages
Greifen Sie lieber zu Fleisch aus der Heimat?
Diskutieren Sie mit!
Asylpolitik: Sind schärfere Gesetze die Lösung?
Frage des Tages
Sollen Wahlärzte zum Kassentarif arbeiten?
Diskutieren Sie mit!
Unruhen im Iran: Wie wird Trump reagieren?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf