Die Bestzeit-Gewinner beim Weltcup in der Flachau

Die „Krone“ hat es möglich gemacht! Als offizielle Zeitung des Ski Austria Teams haben wir Johann Kosmac und seine drei Begleitpersonen zum Ski-Weltcup in der Flachau gebracht, aber damit noch nicht alles. Als Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes haben er und seine Begleitpersonen auch ein Meet & Greet sowie eine Hangbefahrung mit der ÖSV Legende Michaela Kirchgasser erleben dürfen.
Am 13. Jänner diente die Flachau wieder als Arena für die besten Skirennläuferinnen der Welt im Slalom. Bereits im Vorfeld konnte sich Johann Kosmac als glücklicher Gewinner des „Krone“-Bestzeit Paketes auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Er konnte im Vorfeld der Weltcup-Rennen den offiziellen Hang mit ÖSV-Legende Michaela Kirchgasser befahren. Darüber hinaus erhielt er und seine Freunde auch noch Tickets für die Weltcup-Rennen sowie 4 Skipässe für 2 Tage für den Zauberberg, 4 Jahresvorräte an Gösser Bier, ÖSV-Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion und 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille.
Wie es ihm und seinen Freunden bei der Hangbefahrung mit Michaela Kirchgasser erging, sehen Sie im Video oben.
