Nach Widerstand-Aufruf

Trump beschimpft Robert De Niro als geistesgestört

Society International
26.02.2026 12:17
Robert De Niro gilt als einer der lautesten Trump-Gegner in Hollywood! Der US-Präsident reagiert ...
Robert De Niro gilt als einer der lautesten Trump-Gegner in Hollywood! Der US-Präsident reagiert mit Beleidigungen!(Bild: NDZ / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump feuert scharf gegen Schauspiel-Legende Robert De Niro – und spart nicht mit Beleidigungen. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete der Republikaner den zweifachen Oscar-Preisträger als „krank und geistesgestört“. Noch härter: De Niro habe „einen extrem niedrigen IQ“ und sei regelrecht von ihm besessen!

Es ist der nächste verbale Tiefschlag im Dauer-Zoff zwischen Hollywood und Weißem Haus!

„Widerstand“ – einziger Weg
Auslöser der Attacke: Ein emotionales Podcast-Gespräch. In „The Best People With Nicole Wallace“ rief der 82-jährige Filmstar offen zum Widerstand gegen Trump auf. Der Präsident zerstöre das Land und spalte die Gesellschaft, so De Niro.

„Die Menschen müssen Widerstand leisten. Das ist der einzige Weg“, sagte der sichtlich bewegte Schauspieler – teilweise mit tränenerstickter Stimme.

Auch politisch mischt sich De Niro weiter ein: Bei einer Gegenveranstaltung zur traditionellen „State of the Union“-Rede vor dem US-Kongress zeigte er demonstrativ Präsenz.

Der Streit zwischen Trump (79) und De Niro schwelt schon lange – und wird immer persönlicher. Immer wieder attackiert der Schauspieler den Präsidenten öffentlich.

Einer der lautesten Trump-Kritiker
Bei den Filmfestspielen von Cannes 2025, wo De Niro für sein Lebenswerk geehrt wurde, teilte er erneut aus – nannte Trump einen „Banausen“ und warf ihm Respektlosigkeit gegenüber demokratischen Werten vor.

De Niro, bekannt aus Klassikern wie „Wie ein wilder Stier“ und „Der Pate II“, zählt zu den lautesten Trump-Kritikern in Hollywood. Trump wiederum kontert regelmäßig – und diesmal mit besonders beleidigenden Worten.

Der öffentliche Schlagabtausch zeigt: Der Kulturkampf in den USA wird immer persönlicher. Hollywood gegen Washington – und zwei Männer, die sich seit Jahren nichts schenken.

