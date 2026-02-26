Trump beschimpft Robert De Niro als geistesgestört

US-Präsident Donald Trump feuert scharf gegen Schauspiel-Legende Robert De Niro – und spart nicht mit Beleidigungen. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete der Republikaner den zweifachen Oscar-Preisträger als „krank und geistesgestört“. Noch härter: De Niro habe „einen extrem niedrigen IQ“ und sei regelrecht von ihm besessen!
Es ist der nächste verbale Tiefschlag im Dauer-Zoff zwischen Hollywood und Weißem Haus!
„Widerstand“ – einziger Weg
Auslöser der Attacke: Ein emotionales Podcast-Gespräch. In „The Best People With Nicole Wallace“ rief der 82-jährige Filmstar offen zum Widerstand gegen Trump auf. Der Präsident zerstöre das Land und spalte die Gesellschaft, so De Niro.
„Die Menschen müssen Widerstand leisten. Das ist der einzige Weg“, sagte der sichtlich bewegte Schauspieler – teilweise mit tränenerstickter Stimme.
Auch politisch mischt sich De Niro weiter ein: Bei einer Gegenveranstaltung zur traditionellen „State of the Union“-Rede vor dem US-Kongress zeigte er demonstrativ Präsenz.
Der Streit zwischen Trump (79) und De Niro schwelt schon lange – und wird immer persönlicher. Immer wieder attackiert der Schauspieler den Präsidenten öffentlich.
Einer der lautesten Trump-Kritiker
Bei den Filmfestspielen von Cannes 2025, wo De Niro für sein Lebenswerk geehrt wurde, teilte er erneut aus – nannte Trump einen „Banausen“ und warf ihm Respektlosigkeit gegenüber demokratischen Werten vor.
De Niro, bekannt aus Klassikern wie „Wie ein wilder Stier“ und „Der Pate II“, zählt zu den lautesten Trump-Kritikern in Hollywood. Trump wiederum kontert regelmäßig – und diesmal mit besonders beleidigenden Worten.
Der öffentliche Schlagabtausch zeigt: Der Kulturkampf in den USA wird immer persönlicher. Hollywood gegen Washington – und zwei Männer, die sich seit Jahren nichts schenken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.