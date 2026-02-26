Trump beschimpft Robert De Niro als geistesgestört

US-Präsident Donald Trump feuert scharf gegen Schauspiel-Legende Robert De Niro – und spart nicht mit Beleidigungen. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete der Republikaner den zweifachen Oscar-Preisträger als „krank und geistesgestört“. Noch härter: De Niro habe „einen extrem niedrigen IQ“ und sei regelrecht von ihm besessen!