Insgesamt 100 Kameraden von acht Feuerwehren standen Sonntagmittag im Weinviertel im Einsatz. Ein Wohnhaus stand in Brand. Zwei Personen wurden von der Rettung ins Spital gebracht.
Zwei Verletzte forderte der Brand eines Wohnhauses in Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn. Kurz vor 12 Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr ein, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich schon bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Ein Übergreifen auf die direkt angebauten Nachbargebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern.
Zwei Personen ins Spital gebracht
Insgesamt 100 Mitglieder von acht Feuerwehren rückten an. Zwei Bewohner mussten vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Um 13.12 Uhr meldete die Einsatzleitung „Brand aus“, nach intensiven Löscharbeiten konnte der Einsatz gegen 14.30 beendet werden, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn erklärt.
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