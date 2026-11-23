Zwei Verletzte forderte der Brand eines Wohnhauses in Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn. Kurz vor 12 Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr ein, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich schon bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Ein Übergreifen auf die direkt angebauten Nachbargebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern.