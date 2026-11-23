Denn nach der vom OGM-Institut unter Wolfgang Bachmayer im Auftrag des freiheitlichen Landtagsklubs erstellten Umfrage erreicht die FPÖ jetzt schon 44 Prozent. Bei der Landtagswahl hatte sie mit knapp 35 Prozent erstmals Platz eins erobert. Die zuvor mit Christopher Drexler als Landeshauptmann regierende ÖVP war vor zwei Jahren auf knapp 27 Prozent gestürzt, die SPÖ, die von 2005 bis 2015 mit Franz Voves das Land geführt hatte, erreichte nur 21 Prozent.