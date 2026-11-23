Eine aktuelle Umfrage zwei Jahre nach der steirischen Landtagswahl zeigt: Die Freiheitlichen mit Mario Kunasek an der Spitze liegen beinahe in allen Wählergruppen vorne. Nur in Graz gibt es noch einige Gegenstimmen.
Die am Sonntag in der „Krone“ zwei Jahre nach der steirischen Landtagswahl veröffentlichte Umfrage schlug nicht nur in der Grünen Mark ein, sie schlägt blaue Wellen bis nach Wien.
Denn nach der vom OGM-Institut unter Wolfgang Bachmayer im Auftrag des freiheitlichen Landtagsklubs erstellten Umfrage erreicht die FPÖ jetzt schon 44 Prozent. Bei der Landtagswahl hatte sie mit knapp 35 Prozent erstmals Platz eins erobert. Die zuvor mit Christopher Drexler als Landeshauptmann regierende ÖVP war vor zwei Jahren auf knapp 27 Prozent gestürzt, die SPÖ, die von 2005 bis 2015 mit Franz Voves das Land geführt hatte, erreichte nur 21 Prozent.
ÖVP stürzt weiter ab
Seit Dezember 2024 regiert nun der leutselige Kunasek, den manche als freiheitlichen „Wolf im Schafspelz“ sehen, die Grüne Mark, die er, wie neueste Umfragedaten zeigen, immer tiefer blau einfärbt. Während gleichzeitig die ehemaligen Landeshauptmannparteien ÖVP mit jetzt 17 und SPÖ mit nur noch 15 Prozent noch tiefer abstürzen, während Grüne und KPÖ dazugewinnen würden.
Bei einem Ergebnis wie diesem gingen sich in der Steiermark sogar – höchst unrealistische – Koalitionen der FPÖ mit den Grünen, der KPÖ oder auch den schwächelnden Neos aus, falls diese überhaupt den Wiedereinzug in den Landtag schaffen würden.
FPÖ punktet bei allen Gruppen
Die FPÖ liegt in dieser Umfrage in praktisch allen Wählergruppen mit Ausnahme von Graz klar voran – bei Männern wie Frauen, in allen Altersgruppen, sowohl in Bezirksstädten wie dem ländlichen Raum, bei Pensionisten wie Familien.
Interessant auch, dass trotz nationaler und internationaler Politikverdrossenheit die Steirer der Landespolitik ein gutes Zeugnis ausstellen: 54 Prozent sind sehr oder zumindest eher zufrieden – das ist mehr als in allen OGM-Vergleichsumfragen davor.
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