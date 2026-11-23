„Recht auf eine gute Zukunft“

„Die Menschen in Niederösterreich haben ein Recht auf eine gute Zukunft. Dazu gehören ein gesundes Klima, leistbares Leben, eine verlässliche Gesundheitsversorgung und eine Gesellschaft, in der niemand allein gelassen wird. Ich stehe für eine Politik, die zuhört, Sorgen ernst nimmt und anpackt. Denn nur wenn wir aufeinander schauen, können wir gemeinsam etwas bewegen“, erklärte Krismer, die seit 2015 Landessprecherin ist, nach ihrer Wahl.