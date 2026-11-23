Die Grünen machten sich beim großen Landeskongress in Gumpoldskirchen (NÖ) fit für die Landtagswahl 2028 in Niederösterreich. Die Linie: Öko-Aktivitäten stärken, den Bürgern zuhören und Mut machen sowie „Udo Landbauer als Landeshauptmann verhindern“.
Helga Krismer führt die Grünen 2028 in den Landtagswahlkampf: Das wurde mit 85,12 Prozent der Delegiertenstimmen am Wochenende beim 45. ordentlichen Landeskongress in Gumpoldskirchen fixiert.
Auf den Listenplätzen folgen Georg Ecker (Hollabrunn), Laura Ozlberger Waidhofen an der Thaya), Dominic Hörlezeder (Amstetten), Lena Rettinger (Breitenfurt), Dominic Urban (Katzelsdorf), Lisa Koban (St. Pölten), Johannes Edtmayer (Klosterneuburg), Lisa Auer (Böheimkirchen) und Rainer Praschak (Mödling).
„Recht auf eine gute Zukunft“
„Die Menschen in Niederösterreich haben ein Recht auf eine gute Zukunft. Dazu gehören ein gesundes Klima, leistbares Leben, eine verlässliche Gesundheitsversorgung und eine Gesellschaft, in der niemand allein gelassen wird. Ich stehe für eine Politik, die zuhört, Sorgen ernst nimmt und anpackt. Denn nur wenn wir aufeinander schauen, können wir gemeinsam etwas bewegen“, erklärte Krismer, die seit 2015 Landessprecherin ist, nach ihrer Wahl.
„Wir werden Landbauer nicht zum Landeshauptmann wählen“
Auch die parteipolitische Linie ist klar: „ÖVP und SPÖ müssen endlich beantworten, ob sie Udo Landbauer zum Landeshauptmann wählen würden. Eines ist für Helga Krismer klar: Die Grünen werden das nicht tun!“ Abschließend meint die Spitzenkandidatin: „Ich kandidiere als Spitzenkandidatin der Grünen, weil ich an die Zukunft Niederösterreichs glaube. Ich will unser Land nicht jenen überlassen, die nur verwalten, jammern und Chaos verbreiten. Niederösterreich braucht wieder Mut, Zuversicht und eine Politik, die den Menschen Lust auf Zukunft macht.“
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