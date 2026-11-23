Für Wladyka jedoch ein falsches Signal. „Der Schuldenstand plus Haftungen beträgt 71,2 Millionen, ein Kassenkredit von bis zu 7,8 Millionen ist notwendig, um nicht in die Insolvenz zu schlittern“. Sie verweist auch auf den Rechnungshofbericht, der bereits 2019 die „fürstlichen Gehälter“ kritisiert und zu mehr Zurückhaltung bei außerordentlichen Vorrückungen geraten hatte.

Bereits im Vorjahr hätte der Mitarbeiter eine ähnliche Gehaltserhöhung bekommen sollen, nach Kritiken wurde daraus jedoch „nur“ eine Einmalzahlung von 1000 Euro.