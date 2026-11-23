Die Perchtoldsdorfer Bürgerliste (PBL) kritisiert, dass ein gut bezahlter Mitarbeiter eine außerordentliche Erhöhung erhalten soll. Die ÖVP-Bürgermeisterin verweist auf die Wichtigkeit von qualifiziertem Personal.
Während Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling den Sparstift ansetzen muss und die Bürger immer wieder mit Gebührenerhöhungen konfrontiert sind, sorgt eine geplante Gehaltsvorrückung eines hochrangigen Gemeindemitarbeiters wieder für Wirbel: „Ein Abteilungsleiter, der monatlich rund 7500 Euro brutto verdient, soll weitere 339 Euro monatlich bekommen“, kritisiert Gabriele Wladyka von der Perchtoldsdorfer Bürgerliste (PBL).
Für Wladyka jedoch ein falsches Signal. „Der Schuldenstand plus Haftungen beträgt 71,2 Millionen, ein Kassenkredit von bis zu 7,8 Millionen ist notwendig, um nicht in die Insolvenz zu schlittern“. Sie verweist auch auf den Rechnungshofbericht, der bereits 2019 die „fürstlichen Gehälter“ kritisiert und zu mehr Zurückhaltung bei außerordentlichen Vorrückungen geraten hatte.
Bereits im Vorjahr hätte der Mitarbeiter eine ähnliche Gehaltserhöhung bekommen sollen, nach Kritiken wurde daraus jedoch „nur“ eine Einmalzahlung von 1000 Euro.
Selbstverständlich müssen in Zeiten angespannter Gemeindefinanzen sämtliche Ausgaben kritisch hinterfragt werden. Das gilt auch für Personalentscheidungen.
ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Kö
„Nicht auf qualifiziertes Personal verzichten“
Bürgermeisterin Andrea Kö weist die Kritik zurück. „Gute Mitarbeiter zu halten, ist eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde“. Personalentscheidungen würden sorgfältig geprüft. Die finanzielle Lage sei angespannt, dennoch dürfe man nicht auf qualifiziertes Personal verzichten. „Dass vertrauliche Informationen oder unvollständige Darstellungen aus nicht öffentlichen Beratungen nach außen getragen werden oder versucht wird, auf laufende Personalverfahren Einfluss zu nehmen, bedaure ich im Interesse der betroffenen Mitarbeiter.“
Und: „Dass durch eine Gemeinderätin versucht wurde, durch die Androhung öffentlicher Berichterstattung Druck auf eine Einzelperson auszuüben, widerspricht jedem fairen und professionellen Umgang.“
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