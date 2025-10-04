Berufsfeuerwehr zieht sich für den guten Zweck aus

Feuerwehrleute der Landeshauptstadt Salzburg haben sich für einen Kalender ablichten lassen. Die Berufsfeuerwehrler präsentieren ihre durchtrainierten Oberkörper zu Gunsten der Kinderkrebshilfe.
Zwölf Monate, zwölf durchtrainierte Körper! Mitglieder der Salzburger Berufsfeuerwehr haben es nach einem Jahr Pause wieder getan. Die Feuerwehrleute haben sich oben ohne ablichten lassen und einen Kalender für das Jahr 2026 produziert. Wie schon zuvor fließt der gesamte Erlös des Feuerwehr-Fotokalenders an die Kinderkrebshilfe.
„Schon allein von Berufs wegen müssen wir fit sein“, sagt Robert Schönegger. Der Berufsfeuerwehrmann präsentiert seinen Adoniskörper und sein Lachen gleich auf dem ersten Kalenderblatt im Jänner. „Für mich war es eine klare Sache, dass ich das mache“, sagt das Hobbymodel über das Kalenderprojekt für den guten Zweck. „So einfach kann man Gutes tun.“
Selbst erfahrene Feuerwehrleute wie Schönegger, der seit 15 Jahren beruflich die Gefahr bestens kennt, waren beim Fotoshooting ein wenig nervös. Das Team hinter der Kamera habe ihm die Anspannung vor der Linse aber schnell genommen.
Die limitierten Kalender mit den zwölf Feuerwehrmännern gibt es ab sofort zu kaufen. Ab 10 Uhr etwa beim Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr in der Jägermüllerstraße – Leistungsschau der Feuerwehr inklusive. Am Nachmittag (16 Uhr) präsentieren die Berufsfloriani auch noch ihre Modelarbeit. Dafür wird sogar eigens ein Laufsteg aufgebaut.
