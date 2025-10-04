Berufsfeuerwehr zieht sich für den guten Zweck aus

„Schon allein von Berufs wegen müssen wir fit sein“, sagt Robert Schönegger. Der Berufsfeuerwehrmann präsentiert seinen Adoniskörper und sein Lachen gleich auf dem ersten Kalenderblatt im Jänner. „Für mich war es eine klare Sache, dass ich das mache“, sagt das Hobbymodel über das Kalenderprojekt für den guten Zweck. „So einfach kann man Gutes tun.“