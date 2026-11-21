Swiss Athlete Kicks Off
Gurgl: Here are the bib numbers for the ÖSV women
Home race for Austria’s women’s slalom team! The race in Gurgl, which gets underway at 10:30 a.m. (live on the sportkrone.at live ticker), will be opened by Wendy Holdener from Switzerland. Katharina Truppe will be the first ÖSV woman to take the course, starting with bib number seven.
After her third-place finish to kick off the new slalom season in Levi, Truppe is looking to impress again in front of her home crowd. Right after her, the next top ÖSV contender will hit the course: Katharina Huber, with start number eight.
The other start numbers for the Austrian women are: Lisa Hörhager (24), Natalie Falch (25), Franziska Gritsch (40), and Valentina Rings-Wanner (62).
Here is the start list:
Liensberger and Gallhuber Still Absentfr
Top star Katharina Liensberger is alsomissingfrom Gurgl. Although the Vorarlberg native was back on skis after her serious training crash in early January, it remains unclear when she will return to the World Cup. For Katharina Gallhuber, too, the home race comes too soon after knee arthroscopy.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.