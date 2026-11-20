Das Wirtschaftsministerium (ÖVP) bewilligt eine entscheidende Förderung von vier Millionen Euro für das Wasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm. Grüne und NGOs protestieren, die Projektwerber hoffen nach 25 Jahren Planung auf einen Baubeginn 2027.
Nach fast 25 Jahren, unzähligen Bescheiden, Gerichtsverfahren und Einsprüchen könnte 2027 nun doch der Bau eines Kleinwasserkraftwerks an der Schwarzen Sulm in der Weststeiermark beginnen. Projektwerber Peter Masser sagte am Freitag gegenüber der APA, dass noch eine Entscheidung für einen Rodungsbescheid beim Landesverwaltungsgericht zu treffen sei. Mit der Förderzusage über 4 Millionen Euro des Wirtschaftsministeriums sei die Realisierung auch ökonomisch darstellbar.
Das geplante Wasserkraftwerk bei Bad Schwanberg soll mit einer Leistung von rund 5,5 Megawatt jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von rund 5.100 Haushalten. Die Umweltorganisation Virus kritisiert, dass die Förderzusage getroffen wurde, „obwohl gerade eine wesentliche Bewilligung für das Vorhaben höchstgerichtlich aufgehoben worden ist“.
Die Baukosten haben sich seit 2013, als wir ja schon einmal bauen wollten, mehr als verdoppelt.
Projektwerber Peter Masser
Dem widerspricht Masser: Die Bewilligung sei nur aufgehoben worden, weil „falsche Behauptungen“ von den Gegnern ins Treffen geführt worden seien. Er sei zuversichtlich, dass das Landesverwaltungsgericht innerhalb des kommenden halben Jahres zu seinen Gunsten entscheiden werde. Danach könne die Umsetzung starten. Angebote für das Bauvorhaben seien bereits eingeholt worden.
Kritik von Grünen und WWF
„Bei den Menschen wird gespart, für private Kraftwerksbetreiber macht die ÖVP Millionen locker. Und dafür soll auch noch einer unserer letzten unberührten Flüsse geopfert werden. Die Gewinne bleiben bei einigen wenigen, die Rechnung zahlen wir alle. Das ist die Politik der ÖVP“, kritisierte die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl. „Vier Millionen Euro Steuergeld sind hier völlig falsch eingesetzt“, meinte WWF-Expertin Marie Pfeiffer.
Der rund 17 Kilometer lange Oberlauf der Schwarzen Sulm liegt in einem Natura2000-Gebiet und zählt zu den längsten ökologisch intakten Fließstrecken Österreichs. In seinen Schluchten leben laut WWF unter anderem Steinkrebse und Bachforellen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt sich der WWF gemeinsam mit lokalen Bürgerinitiativen für den Erhalt dieser Flusslandschaft ein.
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