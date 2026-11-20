Nach fast 25 Jahren, unzähligen Bescheiden, Gerichtsverfahren und Einsprüchen könnte 2027 nun doch der Bau eines Kleinwasserkraftwerks an der Schwarzen Sulm in der Weststeiermark beginnen. Projektwerber Peter Masser sagte am Freitag gegenüber der APA, dass noch eine Entscheidung für einen Rodungsbescheid beim Landesverwaltungsgericht zu treffen sei. Mit der Förderzusage über 4 Millionen Euro des Wirtschaftsministeriums sei die Realisierung auch ökonomisch darstellbar.