Zu einem schweren Unfall kam es Freitag gegen 9.25 Uhr in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, in Niederösterreich. Ein Autofahrer übersah eine 87-jährige Fußgängerin am Schutzweg. Sie wurde schwer verletzt.
Ein 83-jähriger Mann aus Wien lenkte Freitag gegen 9.25 Uhr, seinen Pkw auf der Enzersdorferstraße in Brunn am Gebirge in Fahrtrichtung Mödling und dürfte die 87-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Mödling übersehen haben, die den Schutzweg überquerte.
Frau von Pkw erfasst und schwer verletzt
Die Frau wurde vom Pkw erfasst und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht.
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