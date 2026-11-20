Ein 83-jähriger Mann aus Wien lenkte Freitag gegen 9.25 Uhr, seinen Pkw auf der Enzersdorferstraße in Brunn am Gebirge in Fahrtrichtung Mödling und dürfte die 87-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Mödling übersehen haben, die den Schutzweg überquerte.