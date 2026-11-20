Im Rahmen der Alpinmesse in Innsbruck lädt das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) zum Alpinforum, einer spannenden Fachtagung. Es werden brandaktuelle Thematiken diskutiert.
Bergsportbegeisterte treffen sich diesen Samstag und Sonntag in der Messe Innsbruck zu Europas größter Bergsportmesse. Das Alpinforum am Samstag steht heuer unter dem Motto „Zwischen Risiko und Verantwortung – Lawinen, Social Media und Entscheidungen am Berg“.
Lehren aus ungewöhnlichem Lawinenwinter
Unter diesem Leitthema beleuchtet die Fachtagung drei thematische Schwerpunkte. Diese setzen sich vor allem mit den Lehren aus dem außergewöhnlichen Lawinenwinter 2025/26, mit Blockierungen am Berg und mit der Rolle sozialer Medien sowie mit den rechtlichen und moralischen Folgen eines Alpinunfalls auseinander.
Das Alpinforum versteht sich als interdisziplinäre Plattform, die Experten, Organisationen und Bergsportbegeisterte zusammenbringt.
Susanna Mitterer, ÖKAS
Das Alpinforum startet um 9 Uhr, ein besonders Highlight stellt in diesem Jahr der Eröffnungsvortrag von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle mit dem Titel „Bergauf Tirol – was das Herz der Alpen auszeichnet“ dar.
Zusammenhang mit Social Media
Der erste Themenblock behandelt den außergewöhnlichen Lawinenwinter 2025/2026. Der zweite Themenblock (ab 14 Uhr) stellt die Frage „Weder vor noch zurück: Selber schuld?“ Dabei geht es um die sogenannten Blockierungen am Berg, bei denen Bergsteiger unverletzt feststecken, die zu aufwendigen Rettungseinsätzen führen. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen Alpinunfällen und den sozialen Medien wird dabei diskutiert.
Geschlechterrollen am Berg
Und ab 16 Uhr stehen die juristische Aufarbeitung von Alpinunfällen, Geschlechterrollen und das Verhalten am Berg im Mittelpunkt.
Interdisziplinäre Plattform
Das Alpinforum versteht sich als interdisziplinäre Plattform, die Experten, Organisationen und Bergsportbegeisterte zusammenbringt. Neben Fachvorträgen und Diskussionen bietet der ÖKAS-Stand in Halle A Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.
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