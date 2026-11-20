Zusammenhang mit Social Media

Der erste Themenblock behandelt den außergewöhnlichen Lawinenwinter 2025/2026. Der zweite Themenblock (ab 14 Uhr) stellt die Frage „Weder vor noch zurück: Selber schuld?“ Dabei geht es um die sogenannten Blockierungen am Berg, bei denen Bergsteiger unverletzt feststecken, die zu aufwendigen Rettungseinsätzen führen. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen Alpinunfällen und den sozialen Medien wird dabei diskutiert.