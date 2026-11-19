Die vier Oppositionsparteien reagieren erwartungsgemäß kritisch – allen voran die SPÖ. Sie bringt im Landtag einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung ein. „Übernommen wurde ein Schuldenstand von 6,4 Milliarden Euro – bis 2030 steuert das Land auf knapp zwölf Milliarden zu. Mario Kunasek verdoppelt damit in nur einer Periode die Schulden der Steiermark. Als Landeshauptmann trägt er die volle politische Gesamtverantwortung und kann sich nicht länger hinter seinem Finanzlandesrat verstecken“, so Parteichef Max Lercher. Er richtet auch eine dringliche Anfrage an Kunasek.