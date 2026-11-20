Trapped in the wreckage
Head-on collision leaves two seriously injured
Two seriously injured drivers, each trapped in their car: Emergency responders in St. Oswald near Haslach (Upper Austria) had their hands full on Thursday evening. Other motorists on the scene immediately administered first aid and set the rescue chain in motion.
On Thursday at 8:30 p.m., a 30-year-old German national was driving a car in Haslach on the L-1546 Schlägler Straße. For reasons that remain unclear, he collided head-on with a car driven by a 36-year-old man from St. Oswald near Haslach.
The German man’s car was thrown into the adjacent meadow and came to a stop on its roof. The 36-year-old’s car came to a stop on its side on the roadway.
Flied to the hospital
Other motorists on the scene provided first aid and alerted emergency services. Both drivers were trapped in their heavily damaged vehicles. After being extricated from the vehicles and receiving emergency medical care, the 30-year-old was taken by ambulance to a hospital. The 36-year-old was flown by the Europa 3 rescue helicopter to a hospital in Linz. Both drivers sustained serious injuries.
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