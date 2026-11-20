Display case ransacked and the suspects fled after one minute

One of the perpetrators was wearing black pants, a black jacket, and a black hoodie; the second was also wearing black pants, a black vest, and a brown hoodie, as can be seen in the surveillance camera footage. The burglary tools were stashed in a black backpack, and the stolen goods were placed in an olive-green shoulder bag. After a little over a minute—the venerable Weikhard clock read 2:59 a.m.—the burglars fled.