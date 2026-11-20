Manhunt for Men
Surveillance Video Shows Heist at Graz Jewelry Store
Three weeks after the sensational nighttime break-in at a long-established jewelry store in the heart of Graz’s main square, police released images and a crystal-clear video from a surveillance camera on Friday (see above). The search for two suspects continues.
On October 30, just a few minutes before 3 a.m., the pair tampered with the display windows of the high-end jeweler Weikhard. The men apparently targeted a specific display case.
One of them drilled a hole in the security glass, while the other reached inside several times and grabbed the loot—high-end wristwatches. According to the police, a diamond core drill or a can drill was apparently used.
Display case ransacked and the suspects fled after one minute
One of the perpetrators was wearing black pants, a black jacket, and a black hoodie; the second was also wearing black pants, a black vest, and a brown hoodie, as can be seen in the surveillance camera footage. The burglary tools were stashed in a black backpack, and the stolen goods were placed in an olive-green shoulder bag. After a little over a minute—the venerable Weikhard clock read 2:59 a.m.—the burglars fled.
Tips requested: Does anyone have information about the suspects?
The manhunt for the unknown suspects continues; investigators hope to gain insights by releasing the images and video. Tips regarding their identities should be directed to the duty desk of the Styrian State Criminal Police Office: 059-133-603333. It cannot be ruled out that others may have helped them escape or that additional individuals were involved. However, according to the police, a connection toanother jewelry store break-in in Graz on November 13 on Leonhardstraße is rather unlikely.
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