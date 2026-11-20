Fabasoft Joins the Festival
Software Company Becomes New Main Sponsor of the Festival
The Linz-based software company Fabasoft was announced on Friday as the new main sponsor of the Salzburg Festival. For the festival, this represents another windfall. Over the past two weeks, extensions of sponsorship agreements with the Würth Group and the Kühne Foundation have already been made public.
Fabasoft develops software for cross-organizational business processes, such as digital records. “We are humbled and infinitely grateful to be welcomed into the circle of main sponsors of the Salzburg Festival,” said Fabasoft CEO Helmut Fallmann euphorically upon the announcement of the partnership on Friday morning.
Rabl’s Son Brokered the Deal
The connection to the Festival was established through Sebastian Rabl, the son of former Festival President Helga Rabl-Stadler. He introduced the Fallmann family to the Festival’s Commercial Director, Lukas Crepaz, and thus set the deal in motion.
The company had already served as a project sponsor for the festival last year. The contract runs for three years. During this period, the Austrian company will support the festival’s artistic program. “We want to grow and make casual contacts at the festival to that end,” said CEO Fallmann, explaining the benefits of sponsoring the festival.
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