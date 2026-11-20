Ab 1. Dezember können Eltern ihre Kinder wieder über die digitale Plattform FRIDA für einen Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortplatz anmelden. Das betrifft alle Kinder bis 15 Jahre, die erstmalig einen Platz in Anspruch nehmen bzw. in eine andere Einrichtung wechseln. Das Recht auf Vermittlung eines Betreuungsplatzes gilt für Kinder ab dem zweiten Geburtstag.