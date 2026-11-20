Tirol hat als erstes Bundesland ein Recht auf Kinderbildung und Kinderbetreuung umgesetzt. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr startet nun die zweite Anmeldephase. Mit der Plattform Frida können Eltern die Anmeldung bequem von zu Hause aus erledigen und erhalten Unterstützung, wenn sie diese brauchen.
Ab 1. Dezember können Eltern ihre Kinder wieder über die digitale Plattform FRIDA für einen Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortplatz anmelden. Das betrifft alle Kinder bis 15 Jahre, die erstmalig einen Platz in Anspruch nehmen bzw. in eine andere Einrichtung wechseln. Das Recht auf Vermittlung eines Betreuungsplatzes gilt für Kinder ab dem zweiten Geburtstag.
Tour durch alle Tiroler Bezirke
„Mit Frida sind wir die Ersten“, freut sich Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). „Tirol hat als erstes Bundesland ein Recht auf Kinderbildung und Kinderbetreuung umgesetzt. Auch heuer unterstützen unsere Koordinatorinnen und Koordinatoren bei der Anmeldung. Zusätzlich informieren sie ab Dezember mit ,Frida und IDA on Tour‘ in allen Bezirken zur Anmeldung über Frida sowie zur ID Austria“, sagt Hagele.
Koordinatoren helfen bei Suche und Vermittlung
Nach Ende der Anmeldefrist (31. Jänner 2027 bzw. 30. April 2027) startet die Reihung und Platzvergabe. Sind alle Möglichkeiten der Platzzuteilung seitens Gemeinden und privater Erhalter ausgeschöpft, unterstützen die KoordinatorInnen des Landes dabei, einen geeigneten Platz in der Nähe des Wohnortes oder des Arbeitsplatzes zu vermitteln.
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