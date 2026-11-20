Formula 1 in Las Vegas
First, adverse conditions; then, a Mercedes fastest lap
George Russell set the pace at the start of the Las Vegas Grand Prix! While the weather had been a spoilsport during the first practice session, the Mercedes driver clocked the fastest time in the second practice session.
Adverse weather conditions severely hampered the first practice session ahead of the Formula 1 race in Las Vegas. With rain and standing water on the track, no driver completed a full lap with an official time.
Conditions improved in the second practice session, which George Russell won ahead of Pierre Gasly (Alpine) and Charles Leclerc (Ferrari).
Here are the final results from the second practice session:
The teams remained cautious for a long time in the adverse weather conditions on the street circuit and did not take any major risks. Four-time world champion Max Verstappen didn’t take his Red Bull out on the track until the final five minutes; the defending champion finished 13th on intermediate tires.
Dry conditions are forecast for qualifying on Friday (local time) and the Grand Prix on Saturday (Sunday, 5 a.m. CET/live on the sportkrone.at live ticker).
Championship Decided
Italian driver Kimi Antonelli has been crowned world champion ahead of the third-to-last race of the Formula 1 season. His team, Mercedes, has also already secured the Constructors’ Championship title.
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