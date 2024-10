14 Mio. Liter Cola müssen weg: Was passiert damit?

In Kanal schütten geht ja nicht

Viele stellen sich jetzt die Frage: Was tun mit der ganzen Brause? Was sonst die Kehlen runterrinnt, kann jetzt schlecht in Pools oder in der Kanalisation landen. Wie geht es also weiter? Alexander Hengl vom zuständigen Wiener Marktamt: „Aktuell liegt unser Hauptaugenmerk auf der Rückholung der Waren. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen einen Großteil der Flaschen sichern können.“