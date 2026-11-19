Mit einer perfiden Betrugsmasche brachten Unbekannte eine 45-jährige Tirolerin aus Sölden dazu, einen Aktivierungscode preiszugeben. Der entstandene Schaden: mehrere tausend Euro!
Eine gefälschte E-Mail und ein dreister Anruf kamen der Frau teuer zu stehen. „Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr erhielt die Österreicherin eine Nachricht einer angeblichen Körperschaft öffentlichen Rechts. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu aktualisieren“, heißt es seitens der Polizei.
Aktivierungscode per Telefon weitergegeben
Kurz darauf meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Bankmitarbeiter. Unter dem Vorwand eines angeblichen Betrugsfalls forderte er die Frau auf, ihr Bankkonto zu sperren. Nachdem sie dies direkt bei ihrer Bank erledigt hatte, erhielt sie einen Aktivierungscode. Diesen gab sie auf telefonische Anweisung an die Täter weiter.
Erst als die Frau anschließend selbst die Bankhotline kontaktierte, flog der Schwindel auf. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich entstanden.
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