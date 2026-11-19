Aktivierungscode per Telefon weitergegeben

Kurz darauf meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Bankmitarbeiter. Unter dem Vorwand eines angeblichen Betrugsfalls forderte er die Frau auf, ihr Bankkonto zu sperren. Nachdem sie dies direkt bei ihrer Bank erledigt hatte, erhielt sie einen Aktivierungscode. Diesen gab sie auf telefonische Anweisung an die Täter weiter.