Arrested in Wels
29-Year-Old Allegedly Strangled His Pregnant Wife
A 29-year-old Syrian man in Wels (Upper Austria) is facing serious charges. He is accused of abusing his pregnant wife and then going into hiding. But on Wednesday, he was apprehended by the police.
The charges against a 29-year-old Syrian citizen from Wels are serious: He is accused of strangling his pregnant wife on October 21, 2026, causing her to temporarily lose consciousness and suffer injuries to her head and neck.
29-Year-Old Arrested
After the incident, the 29-year-old went into hiding in Vienna; on Wednesday, the Wels District Attorney’s Office successfully executed an arrest warrant. Following an extensive investigation, the suspect was arrested in his hometown and taken to the local correctional facility.
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