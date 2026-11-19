A New National Stadium?
Here’s How Discussions with the ÖFB and City Councilman Hacker Went
Today, City Councilman Peter Hacker met with ÖFB President Josef Pröll and Head Coach Ralf Rangnick to discuss potential stadium plans during a working meeting. The talks were described as “constructive” and “positive.”
City Councilman Hacker: “It was a detailed, friendly, and constructive conversation. During this meeting, the ÖFB presented documents reflecting a non-binding expression of interest from investors to participate in a project. However, specific projects, as reported in the media, were not the subject of the discussion. I will therefore invite the potential investors to clarify their interest and invite them to further discussions next year.”
ÖFB Supervisory Board Chairman Josef Pröll: “I am grateful for the opportunity to exchange views and welcome the approach discussed. The talks took place in a very constructive atmosphere and have led to a situation where the investors can now begin concrete discussions with the city based on their expressions of interest.”
The debate over the multipurpose arena—for which, according to Rangnick, the site of the aging Happel Stadium in the Prater would be best suited—comes at a time when a major real estate project in Vienna appears to be hanging in the balance. The team manager also recently emphasized that there are investors who would be willing to participate in the project.
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