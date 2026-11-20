Aktion „Mittagsstadt Graz“

Eigentlich sollte die App erst im neuen Jahr starten, durch einen Call der Stadt Graz, bei dem innovative Projekte zur Belebung der Grazer Innenstadt gefördert wurden, ging das Angebot aber bereits mit November online – inklusive einem Bonusangebot. „Bei der Mittagsstadt Graz sind über 40 Lokale dabei. In allen gibt es Stempelpässe, auf denen sechs Stempel von sechs unterschiedlichen Restaurants gesammelt werden müssen. Ein voller Pass ist dann ein Los für ein Gewinnspiel, bei dem über 80 Gutscheine gewonnen werden können“, erklärt der Grazer.