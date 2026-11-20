Die neue App „Hungro“ zeigt Mittagsmenüs in Graz auf einen Blick und vereinfacht so die Suche nach dem richtigen Lokal für die Mittagspause. Zum Start von „Hungro“ wartet ein besonderes Gewinnspiel.
„Genau darauf habe ich ewig gewartet. So cool, dass ihr das jetzt macht.“ Nachrichten wie diese trudeln seit 2. November täglich im Posteingang von Gerald Leitgeb und Lisa-Maria Hofer ein. Es sind Rückmeldungen auf die neue App „Hungro“, die die beiden mit viel Herzblut konzipiert und Anfang des Monats auf den Markt gebracht haben.
Das Konzept hinter „Hungro“ ist simpel: In einer App werden die verschiedenen Mittagsmenüs von Restaurants in Graz angezeigt. Diverse Filter ermöglichen eine Sortierung nach Vorlieben, etwa vegetarisch, italienisch oder auch nach Preis. Lieblingsrestaurants und -gerichte können gespeichert werden. Die Suche nach einem gschmackigen Essen für die Mittagspause in der Landeshauptstadt wird so schnell und einfach.
Mittagsmenüs auf einen Blick
Die beiden Grazer haben mit dieser Idee sowohl bei Restaurants als auch bei Gästen ins Schwarze getroffen: „Viele Lokale waren sofort von der Idee begeistert und wollten dabei sein. Die ersten Zahlen und Feedbacks zeigen, dass das Interesse auch bei den Nutzern wirklich groß ist. Wir sehen, dass ein solches Angebot bisher gefehlt hat“, freut sich Leitgeb.
Die Idee dazu ist durch eigene Erfahrungen entstanden: „Wir haben unser Büro neben dem Kunsthaus und rätseln jeden Tag, wo wir in der Mittagspause essen gehen sollen. Es gab bisher noch keine moderne digitale Plattform, wo man quasi alle Mittagsmenüs auf einen Blick finden kann. Wir haben uns dann gedacht, wir wollen das Thema endlich angehen“, erzählt Leitgeb.
Aktion „Mittagsstadt Graz“
Eigentlich sollte die App erst im neuen Jahr starten, durch einen Call der Stadt Graz, bei dem innovative Projekte zur Belebung der Grazer Innenstadt gefördert wurden, ging das Angebot aber bereits mit November online – inklusive einem Bonusangebot. „Bei der Mittagsstadt Graz sind über 40 Lokale dabei. In allen gibt es Stempelpässe, auf denen sechs Stempel von sechs unterschiedlichen Restaurants gesammelt werden müssen. Ein voller Pass ist dann ein Los für ein Gewinnspiel, bei dem über 80 Gutscheine gewonnen werden können“, erklärt der Grazer.
Die Mittagsstadt ist eine besondere Aktion, die es so nur bis 29. Jänner gibt und zur Grazer Innenstadtbelebung beitragen soll. Bislang ist „Hungro“ nur als Homepage aufrufbar, kann dort aber direkt als App heruntergeladen werden. Ab 2027 ist die App dann auch in diversen App-Stores auffindbar.
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