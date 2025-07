Vegetarische Kochlehre: „Will kein Rind zerlegen“

In einem Grazer Lokal wird erstmals eine Lehrstelle für vegane Küche besetzt – ein Novum in der steirischen Gastronomie. Die neue Kochlehre ist nicht ganz unumstritten. Warum Julia Kügerl (25) kein Rind zerlegen will, welche Hürden sie noch meistern muss und wo sie einmal ein Lokal führen will.